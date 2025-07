La cantante Micheille Soifer sorprendió al confirmar que continúa legalmente casada con Paul Fernández, con quien contrajo matrimonio hace más de dos décadas. Aunque inicialmente no podían divorciarse porque él se oponía, ahora que ambos están de acuerdo, hay un nuevo motivo por el cual siguen unidos legalmente.

Michelle Soifer explica por qué aún no se ha divorciado

En una entrevista para el programa Habla serio, conducido por Mónica Delta, la artista contó cómo comenzó su historia con Paul Fernández, con quien se casó con la ilusión de iniciar una vida en Estados Unidos. Su separación fue complicada y esto dificultó el proceso legal, pero ahora persiste otro obstáculo.

“A los 13 o 12 años, cuando empecé a crecer, había un chico que me gustaba; era el amigo de mis primos y 4 años mayor que yo. Fue mi primer enamoradito a los 15. También fue el primero que me sacó la vuelta. Él ya quería besos más apasionados, pero yo era muy niña. Entonces me sacó la vuelta con una de su edad. Yo me fui a Perú con el corazón roto. Al año, fue a buscarme a Perú”, relató Soifer.

Más adelante, reveló que accedió a casarse con él porque no podía regresar a estudiar a Estados Unidos de otra manera. “Me dijo: ‘Mich, perdóname. No sabía lo que hacía’. Le creí, ilusionada. Me dice: ‘Me gustaría que regreses a estudiar a Estados Unidos’. Ya no podía volver. Entonces, decidimos casarnos para yo regresar a la universidad que tanto soñaba”, contó.

Y aunque al principio Paul no quería divorciarse, luego cambió de opinión. “Hubo un tiempo que no quería (divorciarse), pero ahora me llama: ‘Ya, me quiero divorciar de ti’. Hasta el día de hoy sigo casada, y no sé nada de él”, expresó Soifer, indicando que actualmente desconoce su paradero.

