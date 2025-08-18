Magaly Medina rompe su silencio tras perder juicio contra Farfán: "Una cachetada a la justicia, me reuniré con mis abogados"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Magaly Medina vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras el fallo de la Corte Suprema que la condena por violación de la intimidad agravada junto a su productor. La conductora de espectáculos mostró su rechazo a la reparación civil de S/300 mil a favor de Jefferson Farfán. La conductora adelantó que aún evalúa nuevas acciones legales.
Magaly Medina rechaza pagar S/300 mil a Jefferson Farfán y critica fallo judicial
Magaly Medina volvió a pronunciarse tras el fallo de la Corte Suprema, que la condenó junto a su productor por el delito de violación de la intimidad agravada. La periodista cuestionó la reparación civil de S/300 mil a favor de Jefferson Farfán, calificándola como una cifra excesiva.
"Me resulta difícil de entender es cómo funciona la justicia en nuestro país. ¡300 mil soles por emitir unas imágenes donde no se ha violado absolutamente la intimidad de nadie! Porque lo que está al alcance de la vista, o sea, lo que puedes captar con una cámara, en tu balcón, terraza, es algo que los paparazzi hemos hecho por mucho tiempo y lo seguimos haciendo. Este no es un juicio civil, es penal; me pregunto en los casos de homicidio, mujeres violadas, maltratadas, asesinatos, ¿cuánto le dan a las víctimas o sus deudos por estos casos? Que sepa, no se les ha dado esa cantidad, me parece una aberración", expresó en entrevista con el diario Trome.
Aunque reconoció que la sentencia ya está en firme, la conductora adelantó que buscará otras vías legales para defenderse. "Bueno, el canal es el que paga, pero todavía creo, si bien es cierto que es la última instancia, hay otras instituciones a las que acudir", sostuvo.
Finalmente, Medina cuestionó directamente la actitud de Farfán frente a la prensa de espectáculos. "Siempre pide cifras altísimas como si hubiéramos cometido un homicidio. El que vive de su imagen tiene que tener más tolerancia a la crítica, porque para sobones ya tiene bastantes", concluyó.
Jefferson Farfán celebra en redes mientras Magaly Medina deberá pagar S/300 mil
Jefferson Farfán se mostró sonriente y en actitud relajada en sus redes sociales este domingo 17 de agosto, tras conocerse la sentencia definitiva en su favor contra Magaly Medina. La conductora de espectáculos perdió el juicio por violación de la intimidad agravada y deberá pagar S/300 mil como reparación civil.
En su cuenta de Instagram, la ‘Foquita’ publicó un mensaje que llamó la atención por los emoticones que acompañaban su texto: carita feliz, dinero y una escoba, símbolos que algunos interpretaron como un guiño a la victoria judicial.
“Todo llega a su tiempo, dame luz bebé. Qué hermoso día soleado. Feliz domingo a todos”, escribió Farfán, mientras la resolución confirmaba que Magaly Medina deberá resarcir económicamente al exfutbolista. La medida judicial se relaciona con la emisión de imágenes grabadas desde el exterior de su departamento en 2019, que fueron consideradas como violación a su intimidad.