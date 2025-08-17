Jefferson Farfán triunfa en su batalla legal contra Magaly Medina tras la confirmación de la Corte Suprema sobre la violación a su intimidad.

Jefferson Farfán finalmente logró imponerse en su batalla legal contra Magaly Medina tras años de enfrentamientos en los tribunales. La Corte Suprema confirmó la condena contra la conductora y dejó firme la sentencia por violación a la intimidad agravada. Con esta resolución, el exfutbolista aseguró una reparación civil a su favor y el cumplimiento de medidas adicionales por parte de la figura televisiva. La reacción del popular exdelantero no tardó en generar comentarios en redes sociales.

Jefferson Farfán manda mensaje tras victoria legal contra Magaly Medina

Jefferson Farfán puso punto final a su larga disputa legal contra Magaly Medina luego de que la Corte Suprema desestimara el último recurso presentado por la conductora, confirmando así la sentencia en su contra por violación a la intimidad agravada.

El fallo establece que Medina deberá pagar una reparación civil de 300 mil soles a favor del exfutbolista, además de cumplir con jornadas de servicio comunitario. Tras conocerse la decisión, la reacción de la ‘Foquita’ no tardó en llegar. Este domingo 17 de agosto, el exdelantero recurrió a sus redes sociales y compartió un mensaje que sus seguidores interpretaron como un guiño a su victoria en los tribunales:

“Todo llega a su tiempo, dame luz bebé. Qué hermoso día soleado. Feliz domingo a todos”, escribió en sus historias, dejando ver su sentir tras la resolución definitiva del caso.

Corte Suprema confirma condena contra Magaly Medina y ordena pago a Jefferson Farfán

Magaly Medina volvió a recibir un revés judicial en el proceso que le sigue Jefferson Farfán por violación a la intimidad agravada. El caso se remonta al 2019, cuando en su programa se difundieron imágenes del interior del departamento del exfutbolista en dos reportajes, lo que derivó en la denuncia en su contra.

Según la resolución a la que tuvo acceso Infobae, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ deberá pagar 300 mil soles como reparación civil al exdelantero. Este fallo llega después de un largo recorrido en los tribunales, donde Medina había intentado revertir la decisión inicial.

En julio del 2024, la jueza Eliana Tuesta dictó una condena de dos años y ocho meses de prisión efectiva contra la periodista, la cual fue convertida en 138 jornadas de servicio comunitario, además del pago de 500 mil soles como reparación. En ese mismo proceso, su productor Patrick Llamo recibió dos años de prisión convertida a 104 jornadas de servicio comunitario, además de compartir la responsabilidad en la reparación civil.

Posteriormente, el caso pasó a segunda instancia. La Octava Sala Penal Liquidadora de Lima decidió reducir el monto de la reparación civil a 300 mil soles, pero mantuvo firme la sentencia. Frente a ello, tanto Medina como su productor interpusieron un recurso de nulidad.