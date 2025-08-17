Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Jefferson Farfán gana juicio a Magaly Medina y manda fuerte mensaje en redes sociales: "Todo llega a su tiempo"

Jefferson Farfán triunfa en su batalla legal contra Magaly Medina tras la confirmación de la Corte Suprema sobre la violación a su intimidad.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jefferson Farfán gana juicio a Magaly Medina y manda fuerte mensaje en redes sociales: "Todo llega a su tiempo"
    Jefferson Farfán manda mensaje tras ganar juicio contra Magaly Medina | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Jefferson Farfán gana juicio a Magaly Medina y manda fuerte mensaje en redes sociales: "Todo llega a su tiempo"

    Jefferson Farfán finalmente logró imponerse en su batalla legal contra Magaly Medina tras años de enfrentamientos en los tribunales. La Corte Suprema confirmó la condena contra la conductora y dejó firme la sentencia por violación a la intimidad agravada. Con esta resolución, el exfutbolista aseguró una reparación civil a su favor y el cumplimiento de medidas adicionales por parte de la figura televisiva. La reacción del popular exdelantero no tardó en generar comentarios en redes sociales.

    wapa.pe

    VER MÁS: Pamela López estaría recibiendo S/ 12 mil de pensión para hijos de Cueva pero resalta que no le alcanza

    Jefferson Farfán manda mensaje tras victoria legal contra Magaly Medina

    Jefferson Farfán puso punto final a su larga disputa legal contra Magaly Medina luego de que la Corte Suprema desestimara el último recurso presentado por la conductora, confirmando así la sentencia en su contra por violación a la intimidad agravada.

    El fallo establece que Medina deberá pagar una reparación civil de 300 mil soles a favor del exfutbolista, además de cumplir con jornadas de servicio comunitario. Tras conocerse la decisión, la reacción de la ‘Foquita’ no tardó en llegar. Este domingo 17 de agosto, el exdelantero recurrió a sus redes sociales y compartió un mensaje que sus seguidores interpretaron como un guiño a su victoria en los tribunales:

    wapa.pe

    “Todo llega a su tiempo, dame luz bebé. Qué hermoso día soleado. Feliz domingo a todos”, escribió en sus historias, dejando ver su sentir tras la resolución definitiva del caso.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad': "¡No, dime por qué!"

    Corte Suprema confirma condena contra Magaly Medina y ordena pago a Jefferson Farfán

    Magaly Medina volvió a recibir un revés judicial en el proceso que le sigue Jefferson Farfán por violación a la intimidad agravada. El caso se remonta al 2019, cuando en su programa se difundieron imágenes del interior del departamento del exfutbolista en dos reportajes, lo que derivó en la denuncia en su contra.

    Según la resolución a la que tuvo acceso Infobae, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ deberá pagar 300 mil soles como reparación civil al exdelantero. Este fallo llega después de un largo recorrido en los tribunales, donde Medina había intentado revertir la decisión inicial.

    En julio del 2024, la jueza Eliana Tuesta dictó una condena de dos años y ocho meses de prisión efectiva contra la periodista, la cual fue convertida en 138 jornadas de servicio comunitario, además del pago de 500 mil soles como reparación. En ese mismo proceso, su productor Patrick Llamo recibió dos años de prisión convertida a 104 jornadas de servicio comunitario, además de compartir la responsabilidad en la reparación civil.

    Posteriormente, el caso pasó a segunda instancia. La Octava Sala Penal Liquidadora de Lima decidió reducir el monto de la reparación civil a 300 mil soles, pero mantuvo firme la sentencia. Frente a ello, tanto Medina como su productor interpusieron un recurso de nulidad.

    Finalmente, en noviembre del 2024, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró inadmisible dicho recurso, confirmando de manera definitiva la condena contra Magaly Medina y Patrick Llamo. De este modo, ambos deberán cumplir con el pago de 300 mil soles a favor de Jefferson Farfán y acatar las jornadas de servicio comunitario ordenadas por el Poder Judicial.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jefferson Farfán gana juicio a Magaly Medina y manda fuerte mensaje en redes sociales: "Todo llega a su tiempo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Magaly arremete contra Ana Siucho: “¿No estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido"

    Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”

    Magaly Medina pierde juicio contra Jefferson Farfán y tendrá que pagarle 300 mil soles

    Peluchín es absuelto de denuncia por violencia psicológica presentada por Karen Schwarz: "Ella no es víctima"

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    Lo más vistos en Farándula

    Gabriela Herrera hace irónico comentario sobre pedido de Melissa Klug de aumentar la pensión de sus hijos ¿Qué dijo?

    Ivana Yturbe hace interesante confesión sobre su relación con Jefferson Farfán: "Era muy chibola"

    Pamela Franco agradece romántico regalo que no recibió de Cueva en medio de rumores de distanciamiento

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad': "¡No, dime por qué!"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;