Pamela López estaría recibiendo S/ 12 mil de PENSIÓN para hijos de Cueva pero resalta que no le alcanza | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Los enfrentamientos legales entre Pamela López y Christian Cueva por la pensión de alimentos de sus hijos continúan generando polémica. Recientemente, la animadora de eventos reveló que el futbolista le depositó 12 mil soles para los gastos de sus pequeños; sin embargo, aseguró que esa cantidad no cubre todas las necesidades y detalló cómo se distribuye el dinero.

¿Cómo se emplean los 12 mil soles depositados por Cueva?

Durante una transmisión en vivo, la también actriz de videoclips contó que recibió la suma en el Banco de la Nación. Con un tono sarcástico, dijo: “Hoy me fui al Banco de la Nación y, ¿qué creen? ¡Oh, sorpresa! Llegó Navidad, se acerca el Día del Niño. Hoy depositaron la pensión de mis hijos, los 12 mil soles. Sí, hoy. Hoy había plata. No sé realmente qué día lo depositaron, pero hoy estaban los 12 mil soles”

No obstante, Pamela López recalcó que el monto resulta insuficiente, ya que de los 12 mil soles, 8 mil son destinados únicamente al pago del colegio de sus tres hijos, mientras que los 4 mil restantes deben cubrir manutención, servicios y otros gastos básicos. “De esos 12 mil, 8 mil se van en la pensión del colegio, ¿cuánto queda? Cuatro mil soles, y con eso hay que pagar mantenimiento. Y antes que me olvide, hoy cortaron el Internet, el cable”, señaló.

La tentadora oferta que rechazó Christian Cueva

En paralelo a la controversia familiar, se conoció que Christian Cueva habría estado en la mira del Junior de Barranquilla, club colombiano que, según el periodista ecuatoriano Gustavo Dávila, le presentó una propuesta salarial superior a la que percibe actualmente en el Bombillo.