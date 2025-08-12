Wapa.pe
Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en ‘América Hoy’; conductora sorprende con su reacción

Magaly Medina conmueve con su reacción tras las desgarradoras confesiones de Suheyn Cipriani en EVDLV

Magaly Medina sorprendió al dedicar un emotivo y profundo mensaje tras escuchar las reveladoras confesiones de Suheyn Cipriani en El valor de la verdad.

    Magaly Medina se refirió al testimonio de la ex miss Suheyn Cipriani, uno de los más conmovedores vistos en televisión en los últimos meses. Con su habitual franqueza, lamentó que experiencias tan dolorosas fueran expuestas de forma tan directa, revelando una historia marcada por violencia, abandono y cicatrices emocionales. Desde su programa, la conductora compartió un mensaje cargado de emotividad y reflexión, dejando clara su postura frente a lo narrado y mostrando empatía ante lo que calificó como una experiencia profundamente dolorosa y lamentable.

    Magaly Medina y su reacción a revelaciones de Suheyn

    Durante la emisión del programa de Beto Ortiz, Suheyn Cipriani compartió momentos íntimos y dolorosos de su vida, en especial aquellos relacionados con su vínculo con un reconocido cantante de salsa. Sus declaraciones no solo sorprendieron al público, sino que también tuvieron un fuerte impacto en su familia, particularmente en su padre, quien descubrió en vivo episodios muy delicados que su hija había vivido.

    Magaly, con la experiencia y sinceridad que la definen, lamentó que estas experiencias tan dolorosas se hayan expuesto de forma tan directa y que un padre tuviera que afrontar esa verdad en un set televisivo. Para la conductora, más allá del espectáculo y el rating, existen historias que merecen un tratamiento más humano, pues involucran sentimientos, dignidad y cicatrices invisibles que permanecen.

    En su mensaje, la popular “Urraca” no solo abordó el caso de Suheyn, sino que también reflexionó sobre la situación de muchas mujeres en relaciones marcadas por el conflicto, la falta de respeto o la violencia, recordando que la exposición mediática puede agravar el dolor, pero también ayudar a visibilizar problemas que suelen ocultarse tras puertas cerradas.

    Suheyn Cipriani pide que retiren a su padre del set de El valor de la verdad

    En su aparición en El valor de la verdad, Suheyn Cipriani sorprendió al público al confesar que fue víctima de violencia sexual por parte de su padrastro a los siete años. Relató que, al enterarse, su madre la agredió físicamente, lo que conmovió profundamente a su padre, presente como invitado. Al oír la revelación por primera vez, él rompió en llanto, por lo que la modelo interrumpió el programa para abrazarlo y reconfortarlo. Más adelante, cuando iba a hablar sobre las agresiones de César Vega, pidió que su padre abandonara el set, temiendo que se afectara aún más y que sus declaraciones lo expusieran por no haber actuado en su momento. La solicitud generó tensión e impactó a todos los presentes en el set.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina conmueve con su reacción tras las desgarradoras confesiones de Suheyn Cipriani en EVDLV
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

