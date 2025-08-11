Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Suheyn Cipriani filtra impactantes conversaciones de César Vega cuando estaba embarazada

Suheyn Cipriani fue la última invitada en ‘El Valor de la Verdad’.

    Suheyn Cipriani rompió el silencio y participó en El valor de la verdad, donde reveló aspectos dolorosos y delicados de su vida, entre ellos, su difícil relación con el salsero César Vega, quien la agredió tanto física como psicológicamente. La modelo detalló que la violencia no solo continuó con el tiempo, sino que empeoró cuando quedó embarazada.

    Durante su intervención, Cipriani confesó que, a pesar de haber luchado junto a Vega durante un largo proceso para concebir a su hija, el cantante le pidió en más de diez ocasiones que abortara, para luego disculparse. También mostró conversaciones impactantes en las que Vega expresaba desprecio hacia ella y su bebé, asegurando que no las quería.

    Suheyn Cipriani presenta conversaciones donde César Vega rechaza a su hija

    En El valor de la verdad, Suheyn Cipriani narró las agresiones físicas que sufrió a manos de César Vega, incluso cuando estaba esperando a su hija. Según su relato, el cantante le dio patadas en el abdomen y la echó de la vivienda mientras ella estaba embarazada.

    Para sustentar su testimonio, Cipriani presentó conversaciones entre César Vega y su madre. En una de ellas, la madre de Vega le reclamaba por las constantes discusiones que mantenían, lo que provocaba que los vecinos se quejaran. En el chat, Vega escribió: “Le dije que se largue y se fue… qué triste debe ser, tampoco la amo y menos a su barriga”. También expresó que solo amaba a su hija con Suu Rabanal.

    PUEDES LEER: Beto Ortiz corta grabación de EVDLV de Suheyn Cipriani porque su padre se enteró de lo abusos que sufrió

    Lejos de reprender a su hijo, la madre de César respondió: “Que se vaya entonces, pero ya dejen de estar peleando los dos. Todo el edificio se está quejando”. Suheyn explicó que decidió grabar los abusos, ya que la madre de Vega no le creía y justificaba las agresiones, alegando que el cantante tenía problemas con el alcohol.

    Canal de ayuda

    Si tú o alguien que conoces está pasando por violencia familiar, puedes comunicarte gratuitamente a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ofrece un equipo especializado para brindar información, orientación y apoyo emocional. Además, la Línea 100 puede derivar casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

    Este servicio está disponible las 24 horas del día, todos los días del año (incluyendo feriados). En caso de emergencia, puedes comunicarte con los bomberos llamando al 116 o con la Policía Nacional del Perú al 105.

