Jota Benz y Angie Arizaga generan rumores de embarazo tras un comentario del modelo que inquietó a sus seguidores sobre una posible llegada de un nuevo miembro a la familia.

Jota Benz y Angie Arizaga vuelven a estar en el ojo de la farándula tras un revelador comentario del integrante de ‘Esto es Guerra’. El modelo encendió rumores sobre un posible embarazo de la popular ‘Negrita’, luego de su viaje fuera del Perú junto a su pequeño hijo. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y despertaron la curiosidad de los fans, quienes especulan si la pareja estaría por agrandar la familia.

Jota Benz sorprende al revelar síntoma de posible embarazo de Angie Arizaga

Tras regresar de sus vacaciones fueran del Perú con su bebé, Jota Benz fue consultado sobre la posibilidad de tener un segundo hijo. El integrante de ‘Esto es Guerra’ sorprendió al revelar que tenía temor de que Angie Arizaga esté en la dulce espera por segunda vez.

“El primer viaje que tuvimos por el cumpleaños de Angie regresamos con Mateo, este año, Angie está con sueño, yo estoy asustado”, comentó entre risas nerviosas para ‘Más Espectáculos’.

“Justo estábamos hablando de eso, ‘Amor no hayas regresado con sorpresa’”, comentó y el reportero le preguntó si podría estar embarazada, a lo que Jota solo atinó a responder: “Puede ser”, dejando abierta la posibilidad de que la conductora esté esperando un bebé.

Angie Arizaga y Jota Benz celebran el primer año de su hijo con un viaje fuera del Perú

Angie Arizaga y Jota Benz decidieron que el primer cumpleaños de su pequeño Matteo Alessandro no se celebraría con la clásica fiesta en Lima. En su lugar, la pareja viajó fuera del país para cumplir una de las promesas que hicieron desde el nacimiento de su hijo: regalarle experiencias únicas y llenas de amor.

En redes sociales, Angie compartió un emotivo mensaje en el que reflejó cómo la maternidad transformó por completo su vida: “Un día como hoy a las 10:18 p.m. llegaste a nuestras vidas para cambiarlo todo!”. Conmovida, la locutora añadió: “Me siento más fuerte, más valiente, más capaz que nunca! ¡Gracias por elegirnos como tus padres y darnos tanta fuerza!”, además de comprometerse a criar a Matteo con valores y felicidad.

Jota Benz también se unió a la celebración con palabras que resaltaron la importancia del trabajo en pareja: “Me parece fascinante como dos personas amándose, respetándose y sobre todo comunicándose de buena manera, pueden proyectarse y planificar un futuro juntos. Trazarse metas e ir cumpliéndolas de a pocos y siempre de la mano”.