ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

Youna afirma que Samahara Lobatón FINGIÓ PARÁLISIS FACIAL para evitar la ruptura: "Quiso retenerme"

Youna reveló en una entrevista en vivo que Samahara Lobatón lo habría manipulado para no separarse, incluso fingiendo una parálisis facial.

    Después de las recientes acusaciones de Samahara Lobatón, Youna apareció mediante una videollamada en el programa de Magaly Medina con el fin de dar su versión y desmentir varios señalamientos hechos por la hija de Melissa Klug. Durante su intervención, el barbero aseguró que, en realidad, no fue él quien buscaba aferrarse a la relación, sino que habría sido la influencer la que se negaba a ponerle punto final.

    wapa.pe

    Youna relató que en una ocasión, cuando decidió terminar con Samahara Lobatón, ella se internó en la clínica San Gabriel. Según el joven, no aceptaba la ruptura y “fingió una parálisis facial”, pese a que “todos los doctores me decían que ella estaba ahí porque quería estar ahí, porque los resultados rebotaban otra cosa”, contó a Magaly.

    El barbero reconoció que su relación con la influencer fue tóxica desde el principio y que, aunque buscó ponerle fin en varias oportunidades, era ella quien evitaba la separación. “Nuestra relación muy tormentosa durante el tiempo que estuvimos juntos. Ella dice que yo no la dejé ir a ella, pero no es así. Yo tuve muchas intenciones de separarme de ella, pero siempre me manipuló, chantajeó, quiso retenerme para seguir con la relación cuando intenté hacer de todo para terminar con ella”, agregó.

    wapa.pe

    Youna responde tras lo revelado por Samahara Lobatón en EVDLV

    Youna no habría quedado nada conforme tras escuchar lo dicho por Samahara Lobatón en su participación en El Valor de la Verdad. Según lo que compartió en redes sociales, el barbero aseguró que su expareja faltó a la verdad en sus declaraciones durante el programa. Luego de que la influencer obtuviera S/20 mil soles por su presencia en EVDLV, su exnovio decidió pronunciarse en su contra mediante un par de mensajes en Instagram.

    “Yo si tengo muchas pruebas, te pedí que me mantengas alejado de la televisión muchas veces, así como las veces que intente separarme de ti durante los torturantes 5 años juntos y ¿mientes diciendo que no me quería ir? Es vergonzoso salir en TV por esto, no te sientas famosa", escribió inicialmente. Además, el barbero mencionó que estaría siendo víctima de amenazas desde que su hija con Samahara viajó para visitarlo. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre el tema.

    ;