Darinka Ramírez vuelve al foco mediático: revelan que su relación con el padre de su hija sería corta por conflictos con su expareja y porque no supera a Jefferson Farfán.

¿Se repite el patrón? La creadora de contenido Darinka Ramírez atraviesa un nuevo capítulo sentimental mientras espera a su segunda bebé. Aunque ha expresado estar enamorada del padre de la menor y mantiene su identidad en reserva, una reciente predicción ha encendido las alarmas.

Según una vidente, esta relación no tendría un futuro estable y seguiría el mismo desenlace que vivió anteriormente con Jefferson Farfán.

¿Darinka Ramírez terminará con el padre de su hija por su ex?

Durante la emisión del programa Chimi Churri, la vidente Noelia, conocida como “el hada del amor”, aseguró que la relación que Darinka Ramírez mantiene actualmente con el padre de su segunda hija no tendría un desenlace positivo. Cabe recordar que la influencer confirmó su embarazo tras celebrar los cuatro años de su primogénita y hasta ahora no ha revelado la identidad de su pareja.

"El embarazo sí es real. Me adelanté para saber cómo le va a ir en esa nueva relación, veo que lamentablemente no le va a ir bien con esta nueva persona. Las espadas la persiguen, el caballo es él, está de cabeza, veo problemas. Parece que a ella le gustan los problemas porque es un chico que arrastra problemas del pasado. Jala unos problemas con una ex", reveló Noelia, 'el hada del amor', mientras interpretaba sus cartas.

No obstante, lo que más llamó la atención fue cuando la vidente señaló que Darinka aún no habría superado a Jefferson Farfán: "Todo lo que ha hecho es para olvidar a Farfán, fastidiarlo a él, para olvidarlo a él. Es como 'tú puedes, yo también puedo'. (...) En algún momento, Jefferson pensó en subirle la pensión, ahora ya no", afirmó.

Darinka Ramírez habla sobre el padre de su segunda hija