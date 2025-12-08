Darinka Ramírez denunció que sufrió un asalto con arma de fuego junto con su hija de dos años.

Darinka Ramírez reveló que Farfán no le firma el permiso para viajar con su hija. | Composición Wapa

Darinka Ramírez reveló que Farfán no le firma el permiso para viajar con su hija. | Composición Wapa

La tarde del sábado 6 de diciembre terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para Darinka Ramírez y la hija que comparte con Jefferson Farfán, una pequeña que está por cumplir tres años. Lo que debía ser un traslado rutinario se transformó en un violento asalto a mano armada que las dejó en shock y encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes han acompañado de cerca el difícil vínculo entre la joven madre y el exfutbolista.

Esta vez, el motivo de sus declaraciones no fueron problemas familiares, sino la extrema inseguridad que atraviesa el país. A través de Instagram, Darinka relató el estremecedor momento: un delincuente las abordó mientras tenía a su hija en brazos y les apuntó directamente con un arma.

“La inseguridad, cada vez peor, acabo de ser asaltada con pistola y mi hija conmigo. Qué desastre el país”, escribió, mostrando la angustia que vivió en esos segundos interminables.

Según su testimonio, los ladrones actuaron con total frialdad sin importar que una niña fuera testigo del ataque. Aunque temió por sus vidas, el hecho no pasó de un susto mayor. “Pero gracias a Dios estamos a salvo”, añadió al finalizar su mensaje.

¿Qué llevó a Darinka a exponerse a este riesgo? Su pedido por movilidad segura

El asalto ocurrió en un contexto especialmente tenso para la joven. Desde hace meses, Darinka reveló que se moviliza sola con su hija utilizando taxis o aplicaciones, ya que no cuenta con un vehículo propio. Esa situación, según explicó, la deja vulnerable, especialmente en zonas y horarios donde los robos son frecuentes.

Cuando denunció a Jefferson Farfán por violencia psicológica, hizo un pedido explícito: que el exjugador le proporcionara un chofer como medida de seguridad para la niña. Su argumento era claro:

“Temo que algo grave pueda suceder. Ando sola con mi hija todo el día, tengo que moverme en taxis, y la inseguridad está terrible… Ella no tiene por qué pasar riesgos”, afirmó meses atrás.

Ese pedido nunca llegó a concretarse. Lo mismo ocurrió con la promesa de un departamento para la menor, ofrecido por Farfán tiempo atrás y que también quedó en el aire.

La reacción de Jefferson Farfán tras el asalto

El violento episodio generó enorme expectativa sobre si Jefferson Farfán se pronunciaría de inmediato acerca del peligro que enfrentó su hija. Sin embargo, la respuesta del exseleccionado tomó por sorpresa a todos.

Farfán reapareció en redes sociales después de semanas en silencio, pero no mencionó el asalto. En su lugar, compartió una foto de la pequeña celebrando su cumpleaños número dos y publicó un mensaje que dejó desconcertados a muchos: “Se viene tu día hermoso”, escribió, en referencia al próximo cumpleaños de la menor.