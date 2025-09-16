Darinka Ramírez se pronunció ante el encuentro de Jefferson Farfán con su hija menor, pero reveló la promesa que aún espera que cumpla la 'Foquita'.

El reencuentro de Jefferson Farfán con su hija trajo alegría a muchos, pero también abrió la puerta a nuevas polémicas. Darinka Ramírez, madre de la pequeña, contó que la comunicación con el exfutbolista fue nula. Además, recordó que aún está pendiente el cumplimiento de una importante promesa.

Darinka Ramírez revela tensión con Jefferson Farfán y promesa pendiente

El reencuentro entre Jefferson Farfán y su hija marcó un avance importante en su vínculo familiar, luego de cinco meses de distanciamiento. Aunque el momento fue significativo, la expareja continúa enfrentando diferencias en medio de un proceso legal que aún no concluye, incluyendo el cumplimiento de un compromiso que el exfutbolista asumió cuando la niña nació.

Durante una entrevista con ‘Magaly TV, la firme’, Darinka Ramírez compartió detalles de este esperado encuentro y sorprendió al contar que no hubo diálogo alguno entre ella y Farfán. La tensión sigue latente, a pesar de que el contacto entre padre e hija ha mejorado.

Uno de los temas que volvió a ponerse sobre la mesa fue la promesa de un departamento para la pequeña. Consultada al respecto, Darinka respondió con tono irónico:

"Hasta ahorita esperando. Prometió que, al año de nacida, pero ya mi hija en diciembre cumple 3. De repente es su regalo. Vamos a tenerle fe todavía", dijo. La influencer explicó que no se trata solo de una cuestión económica, sino de brindarle a su hija un espacio fijo donde crecer. “La idea es que no siga cambiando de entorno y pueda tener estabilidad”, remarcó.

Darinka Ramírez habla sobre el reencuentro de Jefferson Farfán con su hija

Darinka Ramírez compartió su versión tras la reciente visita de Jefferson Farfán a la pequeña que tienen en común. En conversación televisiva, reveló que no tiene certeza de cuándo será la próxima reunión y que aceptó que la ‘Foquita’ pasara tiempo con la niña “por unas horas” junto a una persona de confianza, luego de más de cinco meses de distancia.

La influencer señaló que toda la comunicación con el exfutbolista continúa realizándose por medio de abogados y remarcó que el encuentro fue breve y sin diálogo directo entre ellos. Además, insistió en la necesidad de establecer un régimen de visitas claro que garantice estabilidad para la menor.