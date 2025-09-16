Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

¿Promesa incumplida? Darinka Ramírez dice que Farfán no ha comprado el departamento que prometió para su hija

Darinka Ramírez se pronunció ante el encuentro de Jefferson Farfán con su hija menor, pero reveló la promesa que aún espera que cumpla la 'Foquita'.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Promesa incumplida? Darinka Ramírez dice que Farfán no ha comprado el departamento que prometió para su hija
    Darinka Ramírez expone a Farfán | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¿Promesa incumplida? Darinka Ramírez dice que Farfán no ha comprado el departamento que prometió para su hija

    El reencuentro de Jefferson Farfán con su hija trajo alegría a muchos, pero también abrió la puerta a nuevas polémicas. Darinka Ramírez, madre de la pequeña, contó que la comunicación con el exfutbolista fue nula. Además, recordó que aún está pendiente el cumplimiento de una importante promesa.

    wapa.pe

    VER MÁS: Amigo de Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, rompe su silencio tras escándalo de infidelidad: "De cobardes"

    Darinka Ramírez revela tensión con Jefferson Farfán y promesa pendiente

    El reencuentro entre Jefferson Farfán y su hija marcó un avance importante en su vínculo familiar, luego de cinco meses de distanciamiento. Aunque el momento fue significativo, la expareja continúa enfrentando diferencias en medio de un proceso legal que aún no concluye, incluyendo el cumplimiento de un compromiso que el exfutbolista asumió cuando la niña nació.

    Durante una entrevista con ‘Magaly TV, la firme’, Darinka Ramírez compartió detalles de este esperado encuentro y sorprendió al contar que no hubo diálogo alguno entre ella y Farfán. La tensión sigue latente, a pesar de que el contacto entre padre e hija ha mejorado.

    Uno de los temas que volvió a ponerse sobre la mesa fue la promesa de un departamento para la pequeña. Consultada al respecto, Darinka respondió con tono irónico:

    "Hasta ahorita esperando. Prometió que, al año de nacida, pero ya mi hija en diciembre cumple 3. De repente es su regalo. Vamos a tenerle fe todavía", dijo. La influencer explicó que no se trata solo de una cuestión económica, sino de brindarle a su hija un espacio fijo donde crecer. “La idea es que no siga cambiando de entorno y pueda tener estabilidad”, remarcó.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Dayanita deja el Perú y anuncia que recibió gran oportunidad para actuar en los Estados Unidos: "Voy a recibir 7.000 dólares semanales"

    Darinka Ramírez habla sobre el reencuentro de Jefferson Farfán con su hija

    Darinka Ramírez compartió su versión tras la reciente visita de Jefferson Farfán a la pequeña que tienen en común. En conversación televisiva, reveló que no tiene certeza de cuándo será la próxima reunión y que aceptó que la ‘Foquita’ pasara tiempo con la niña “por unas horas” junto a una persona de confianza, luego de más de cinco meses de distancia.

    La influencer señaló que toda la comunicación con el exfutbolista continúa realizándose por medio de abogados y remarcó que el encuentro fue breve y sin diálogo directo entre ellos. Además, insistió en la necesidad de establecer un régimen de visitas claro que garantice estabilidad para la menor.

    Desde el set de televisión, Magaly Medina mostró imágenes exclusivas del reencuentro y subrayó que lo importante es que la niña mantenga contacto con ambos progenitores sin conflictos. Según la conductora, la pequeña tiene “todo el derecho del mundo” de recibir el amor de su padre y su madre, recordando que Farfán estuvo presente durante el embarazo y en los primeros meses de vida de su hija.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Promesa incumplida? Darinka Ramírez dice que Farfán no ha comprado el departamento que prometió para su hija
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó

    Ethel Pozo queda fría con reacción de su esposo Julián Alexander tras ponerlo a prueba y fallar: "No se casen, de verdad"

    Christian Cueva se habría comunicado con Pamela López en medio del presunto embarazo de Franco: “Eres el amor de mi vida”

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    María Pía Copello quedaría FUERA de 'MQM' y Magaly Medina revela quién la reemplazaría: "La próxima semana no estará"

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina expone a Maju Mantilla por convivir aún con Gustavo Salcedo pese a llamarlo ‘exesposo’: “No mientas, te tenía en un pedestal”

    ¿Se despide de la TV? Conductor asegura que Maju Mantilla saldría de ‘Arriba mi gente’ tras escándalo con Gustavo Salcedo

    Es oficial: Gustavo Salcedo le CONFIRMÓ a Magaly que Maju Mantilla tuvo un 'affaire' con actor colombiano George Slebi

    ‘Loco’ Vargas confiesa la razón por la que dejó las salidas: “Mi mujer me deja amarrado”

    Jair Céspedes toma drástica medida tras quedar expuesto en sus chats con Dayanita

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;