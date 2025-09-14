Wapa.pe
Jefferson Farfán se reencuentra con hija de Darinka Ramírez tras varios meses de ausencia: "Te extrañé mucho"

Jefferson Farfán comparte emotivo reencuentro con su hija menor tras varios meses de ausencia en medio del conflicto con Darinka Ramírez.

    Jefferson Farfán se reencuentra con hija de Darinka Ramírez tras varios meses de ausencia: “Te extrañé mucho”
    Jefferson Farfán se encontró con su hija | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Jefferson Farfán se reencuentra con hija de Darinka Ramírez tras varios meses de ausencia: “Te extrañé mucho”

    Jefferson Farfán reapareció en redes sociales mostrando que volvió a pasar tiempo con su hija menor después de varios meses sin verla. El exfutbolista compartió un video en el que aparece junto a la pequeña realizando manualidades. La publicación generó reacciones de sorpresa entre sus seguidores, quienes notaron que había pasado un largo periodo sin mostrar momentos junto a la niña que tiene con Darinka Ramírez.

    Jefferson Farfán se reencuentra con su hija menor

    Jefferson Farfán volvió a robarse el cariño de sus seguidores tras compartir un conmovedor momento junto a su hija, fruto de su relación con Darinka Ramírez.

    En el video que publicó en su cuenta de Instagram, se ve a la pequeña sentada en una silla mientras el exfutbolista la acompaña pacientemente para enseñarle a crear pulseras de colores. A su lado aparece una mujer, aparentemente familiar de Farfán, y en la toma también se observa una mano que muestra un juguete, que sería de Darinka, aunque ella no aparece en cámara.

    La escena se vuelve aún más tierna cuando el popular ‘Foquita’ le pregunta a su hija qué color quiere usar en su pulsera y la niña responde con un adorable “azul”, lo que provoca la sonrisa inmediata del exjugador.

    La publicación estuvo acompañada de un emotivo mensaje: “Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer pulseritas a la niña más hermosa del mundo. Qué día tan maravilloso. Te amo”.

    Darinka Ramírez asegura que Jefferson Farfán lleva cuatro meses sin ver a su hija

    Darinka Ramírez volvió a hablar de la relación de Jefferson Farfán con su hija y aseguró que el exfutbolista no la visita desde hace cuatro meses. La declaración se produjo durante su participación en el programa 'Ponte en la cola' en agosto, donde la empresaria fue entrevistada por Micheille Soifer y Ricardo Rondón.

    “Desde la denuncia, no ha ido a ver a su hija”, afirmó Darinka, recordando que la demanda que presentó contra el exjugador es por violencia psicológica. Además, precisó que las visitas nunca le fueron negadas: “No, ya van cuatro meses”, respondió cuando se le consultó sobre el contacto entre padre e hija, y agregó que “yo no deseo ni verlo”, aunque mantiene su disposición de que él cumpla con su rol paterno.

    Ramírez también cuestionó el nivel de compromiso que Farfán habría mostrado desde el nacimiento de la menor. Según su testimonio, el exfutbolista solo “cumplía lo que quería” y no asumió ciertas responsabilidades económicas. “Desde que supo que iba a ser nuevamente padre, tampoco le compró la cuna ni la cama a la menor. Le compró ropa al año”, dijo indignada.

