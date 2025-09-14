Jefferson Farfán reapareció en redes sociales mostrando que volvió a pasar tiempo con su hija menor después de varios meses sin verla. El exfutbolista compartió un video en el que aparece junto a la pequeña realizando manualidades. La publicación generó reacciones de sorpresa entre sus seguidores, quienes notaron que había pasado un largo periodo sin mostrar momentos junto a la niña que tiene con Darinka Ramírez.

Jefferson Farfán se reencuentra con su hija menor

Jefferson Farfán volvió a robarse el cariño de sus seguidores tras compartir un conmovedor momento junto a su hija, fruto de su relación con Darinka Ramírez.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, se ve a la pequeña sentada en una silla mientras el exfutbolista la acompaña pacientemente para enseñarle a crear pulseras de colores. A su lado aparece una mujer, aparentemente familiar de Farfán, y en la toma también se observa una mano que muestra un juguete, que sería de Darinka, aunque ella no aparece en cámara.

La escena se vuelve aún más tierna cuando el popular ‘Foquita’ le pregunta a su hija qué color quiere usar en su pulsera y la niña responde con un adorable “azul”, lo que provoca la sonrisa inmediata del exjugador.

La publicación estuvo acompañada de un emotivo mensaje: “Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer pulseritas a la niña más hermosa del mundo. Qué día tan maravilloso. Te amo”.

Darinka Ramírez asegura que Jefferson Farfán lleva cuatro meses sin ver a su hija

Darinka Ramírez volvió a hablar de la relación de Jefferson Farfán con su hija y aseguró que el exfutbolista no la visita desde hace cuatro meses. La declaración se produjo durante su participación en el programa 'Ponte en la cola' en agosto, donde la empresaria fue entrevistada por Micheille Soifer y Ricardo Rondón.

“Desde la denuncia, no ha ido a ver a su hija”, afirmó Darinka, recordando que la demanda que presentó contra el exjugador es por violencia psicológica. Además, precisó que las visitas nunca le fueron negadas: “No, ya van cuatro meses”, respondió cuando se le consultó sobre el contacto entre padre e hija, y agregó que “yo no deseo ni verlo”, aunque mantiene su disposición de que él cumpla con su rol paterno.