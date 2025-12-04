La reciente prueba de enfermedades de transmisión sexual (ETS) compartida por Pamela López reavivó la controversia en torno a las infidelidades de Christian Cueva, provocando distintas reacciones. Frente al revuelo, Pamela Franco tuvo que responder sobre su propia situación y el estado actual de su relación con el futbolista. Su postura llamó la atención por el tono reservado y prudente que adoptó ante las cámaras

Pamela Franco reacciona a resultados de examen de ETS de Pamela López

Pamela Franco volvió a estar en el centro de la conversación luego de que Pamela López revelara que se sometió a una prueba de ETS tras las infidelidades de Christian Cueva. La difusión de esos exámenes generó críticas y reacciones en redes, lo que inevitablemente llevó a que la prensa buscara la opinión de la cantante.

En diálogo con ‘América Espectáculos’, Franco sorprendió al no pronunciarse sobre López ni entrar en enfrentamientos públicos. Prefirió marcar distancia y priorizar su privacidad. “No hablo de terceras personas, yo estoy bien, eso es lo importante la verdad. Algo tan íntimo no puedo hablar”, señaló con firmeza, dejando claro que su salud no se ha visto afectada.

Además, aseguró que esta situación no ha afectado su romance con Cueva y resaltó el momento que viven como pareja. “Hemos tenido altos y bajos, no somos personas ni una pareja perfecta, pero te puedo decir que hoy estamos muy bien. Estamos mejorando, entendiéndonos mucho mejor, yo estoy muy enamorada y se me nota en la cara”, expresó, confirmando que continúan unidos pese al ruido mediático.

¿Por qué Christian Cueva acompañará a Pamela Franco en sus shows?

Pamela Franco volvió a generar conversación al confirmar que Christian Cueva la acompañará oficialmente en sus presentaciones. Según explicó, esta decisión no fue improvisada, sino parte de un plan que vienen trabajando desde hace meses. “Estoy contenta la verdad porque nosotros disfrutamos mucho en el escenario... ya lo habíamos planificado hace meses atrás”, comentó para ‘América Espectáculos’.