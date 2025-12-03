Wapa.pe
Hija mayor de Pamela López sorprende con inesperada confesión tras examen de ETS de su madre: "Necesito aprender"

Cueva rompe contrato con Emelec y regresaría a Perú en medio de revelarse resultados de examen de ETS de Pamela López

La decisión de Christian Cueva coincide con las declaraciones de su expareja, Pamela López, quien reveló haberse realizado un examen de ETS tras infidelidades del jugador.

    Cueva rompe contrato con Emelec y regresaría a Perú en medio de revelarse resultados de examen de ETS de Pamela López
    Christian Cueva atraviesa difícil situación | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Cueva rompe contrato con Emelec y regresaría a Perú en medio de revelarse resultados de examen de ETS de Pamela López

    ¡Lo deja todo! Christian Cueva está en el ojo de la tormenta, luego de decidir romper su contrato con el club Emelec de Ecuador, según reveló Guillermo Duró, exentrenador del futbolista. La decisión del popular 'Aladino' surge en medio de las polémicas revelaciones de su expareja, Pamela López, quien confesó haberse realizado un examen de enfermedades de transmisión sexual tras confirmar las infidelidades del pelotero.

    Christian Cueva reacciona en medio de declaraciones de Pamela López

    La salida de Christian Cueva de Emelec empezó a esclarecerse luego de las declaraciones de Guillermo Duró, quien lo dirigió en el club ecuatoriano. El técnico explicó que el mediocampista decidió dar un paso al costado tras no sentirse cómodo en la institución y ahora analiza nuevas oportunidades, incluyendo propuestas de equipos de la Liga 1.

    “No la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene la posibilidad o las opciones de algunos otros clubes. Prefirió rescindir el contrato o llegar a un arreglo con los dirigentes para volver a su país”, indicó el entrenador argentino ante la prensa.

    Este testimonio se suma al revuelo generado por Pamela López, quien recientemente contó en una transmisión en vivo que optó por realizarse un examen de ETS tras su separación del jugador.

    "Gracias a Dios me hice un chequeo y no tengo ninguna enfermedad”, comentó, dejando claro que sus resultados fueron negativos. La exesposa de Cueva confesó además que siente “asco” al enterarse constantemente de nuevas historias de infidelidad vinculadas al futbolista. “Es una caja de pandora, siempre sale un nuevo personaje a hablar que él escribió, que la afanó y yo digo ‘qué asco’”, añadió sin filtros.

    ¿Pamela Franco reaparece con mensajes de indirecta hacia Pamela López?

    La confesión de Pamela López sobre haberse realizado un examen de ETS por las infidelidades de Christian Cueva volvió a encender las redes, y todas las miradas se dirigieron de inmediato hacia Pamela Franco, figura que también ha sido vinculada al futbolista. Aunque la cantante evitó mencionar directamente a la trujillana, sí publicó una serie de historias que los usuarios no tardaron en leer como indirectas bastante claras.

    En uno de los videos compartidos en Instagram, la artista lanza una frase que desató todo tipo de especulaciones: “Fulana habló de ti, claro mi amor, porque es gratis, si tuviera que pagar se queda callada”. La frase llamó especialmente la atención porque apareció poco después de que Pamela López comentara que habla del padre de sus hijos para “facturar” y sostener a su familia, lo que generó conexiones inmediatas entre ambas publicaciones.

    La cantante continuó activa en redes y sorprendió con otro clip que terminó de avivar las sospechas. En tono jocoso y bailando, dijo: “Si a ti te llaman el mal portado y a ti te llaman la mal portada, por qué no nos portamos mal juntos, papi”. Para muchos, este mensaje reforzaría la idea que López suele repetir: que Cueva y Franco serían “tal para cual”.

