Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock

Christian Cueva deja mal parada a Pamela Franco al exponerla en vivo frente a todos: "Ella es recontra jod..."

A pocos días de mostrarse llenos de amor y admiración, Christian Cueva no se midió y reveló la verdadera personalidad de Pamela Franco en vivo, dejándola sorprendida.

    Christian Cueva deja mal parada a Pamela Franco al exponerla en vivo frente a todos: "Ella es recontra jod..."
    Christian Cueva deja mal parada a Pamela Franco en vivo, dejándola en shock frente a todos.
    Christian Cueva deja mal parada a Pamela Franco al exponerla en vivo frente a todos: "Ella es recontra jod..."

    Christian Cueva sorprendió a todos al ingresar por llamada durante la entrevista de Pamela Franco en la radio 'Megamix'. En medio de los regalos que ella le dio por su cumpleaños, el futbolista mostró una actitud cuestionable al revelar su verdadera personalidad en vivo, dejando en evidencia una distancia con la imagen romántica que ambos muestran en redes sociales. Sus palabras dejaron mal parada a la cantante y generaron asombro entre los presentes y la audiencia.

    wapa.pe

    Christian Cueva impacta con fuerte palabra para Pamela Franco

    A pocos días de que Pamela Franco celebrara el cumpleaños de Christian Cueva y tras varias demostraciones de amor en redes sociales, la pareja volvió a sorprender por el trato que tuvieron, en el que las palabras del futbolista dejaron impactados a varios, incluida la propia Pamela Franco.

    Durante la entrevista en vivo en el programa de la 'Megamix', donde Franco fue invitada y entrevistada por Mariella Zanetti, se le pidió que llamara a 'Aladino' para conversar, y él aceptó sin problemas. Sin embargo, su actitud no fue la romántica que muchos esperaban.

    "Pamela habla cosas muy bonitas de ti, que tienes mucha paciencia. ¿Qué cosas no le gusta de ti a Pamela? Dice que eres muy terco y te voy a hacer la pregunta también, algo que no te guste de ella", preguntó.

    wapa.pe

    Al ser consultado sobre lo que no le gusta de ella, el aún esposo de Pamela López sorprendió al lanzar calificativos inesperados que podrían generar tensiones en la relación, pues indicó que ella no lo deja tranquilo con actitudes que muchos desconocían.

    "Lo que pasa es que tenemos lo mismo, ella también es terca. Recontra jodida", dijo mientras Franco mostraba gestos de sorpresa, aparentemente esperando otra respuesta.

    "¿Cómo haces para ablandar a tremenda potra cuando se molesta?", preguntó. "Tengo mis trucos", respondió entre risas. No obstante, el ambiente se alivió cuando el futbolista anunció el próximo tour que realizará con su pareja: "Vienen muchas sorpresas, Pamela sigue creciendo, avanzando y me da mucha felicidad a mí. Yo siempre voy a estar apoyándola, lo tiene claro ella", agregó, provocando risas en la cumbiambera.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva deja mal parada a Pamela Franco al exponerla en vivo frente a todos: "Ella es recontra jod..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

