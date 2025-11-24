Pamela Franco viajó a Ecuador para hacer una emotiva sorpresa a Christian Cueva en su cumpleaños. La artista organizó una celebración íntima con familiares y amigos.

Pamela Franco sorprende a Christian Cueva con fiesta por sus 34 años | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Pamela Franco protagonizó un emotivo gesto al viajar a Ecuador para sorprender a Christian Cueva por su cumpleaños número 34. La cantante preparó una celebración íntima que reunió a familiares y amigos del futbolista. Su llegada inesperada generó especial atención en redes, donde se difundieron imágenes del festejo. La visita también reavivó rumores sobre una posible mudanza de la artista al país norteño.

Pamela Franco sorprende a Christian Cueva viajando a Ecuador para celebrar su cumpleaños 34

Christian Cueva celebró su cumpleaños número 34 el domingo 23 de noviembre en Ecuador, país donde vive actualmente debido a su contrato con Emelec. Aunque recibió múltiples saludos desde temprano, uno de los mensajes más destacados fue el de su pareja, Pamela Franco, quien desde Perú publicó tiernas fotografías junto al jugador para expresarle su cariño.

Desde las primeras horas del día, Pamela Franco decidió hacer sentir su presencia celebrando a Christian Cueva a través de una publicación especial en Instagram. La artista compartió un emotivo video con fotografías nunca antes vistas de ambos, dejando ver la complicidad de la pareja. “Feliz cumple amor de mi vida. Te amo con todo mi corazón”, escribió la cantante, mensaje que no tardó en ser replicado por el futbolista. Cueva respondió en sus propias redes con un sencillo pero significativo “Te amo”, reforzando el intercambio de cariño que acompañó el inicio de su día.

Pero la cantante no quiso que su saludo quedara solo en redes sociales. Decidió tomar un vuelo rumbo a Ecuador acompañada de los padres del futbolista, preparando una sorpresa especial para festejar su día: una celebración íntima que incluía un show exclusivo de su orquesta.

La encargada de revelar los momentos de la reunión fue Karla Franco, hermana de Pamela, quien compartió clips y fotos en sus historias de Instagram. En las imágenes aparecen Cueva y la cantante posando frente a una torta inspirada en la selección peruana y una decoración de globos, ambos sonrientes antes de iniciar la presentación privada dentro de una vivienda.

Durante la velada, Pamela Franco interpretó su conocido tema “Dile que nos amamos”, mientras Christian Cueva bailaba a su espalda y los asistentes, entre ellos la familia del futbolista. celebraban el gesto con aplausos y vítores.

Christian Cueva le pidió a Pamela Franco mudarse a Ecuador

En una reciente entrevista para ‘El reventonazo de la Chola’, la artista reveló que Cueva le hizo una importante propuesta relacionada con su futuro: