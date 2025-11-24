Christian Cueva celebró su cumpleaños en un gran fiestón junto a Pamela Franco y su familia, mientras sus hijos con Pamela López brillaron por su ausencia.

Christian Cueva cumplió el 23 de noviembre 34 años y, aunque Pamela Franco fue la primera en saludarlo públicamente, la sorpresa llegó cuando su hermana Karla reveló que la cantante y toda su familia asistieron a una fiesta con orquesta que el futbolista habría organizado en Ecuador. Sin embargo, sus hijos con Pamela López no participaron en la celebración, generando dudas sobre la reacción de la exesposa. ¿Qué hizo Pamela López tras ello?

Christian Cueva celebra su cumpleaños sin sus hijos y se luce con Pamela Franco

Christian Cueva celebró un año más de vida y recibió afectuosos mensajes de sus seres queridos, especialmente de Pamela Franco, quien compartió fotos inéditas de su relación con ‘Aladino’ y varios momentos especiales desde que hicieron público su romance.

No obstante, lo que pocos imaginaban era que el futbolista estaba preparando una gran fiesta por su cumpleaños. La cantante, su hermana Karla Franco y otros familiares fueron vistos a bordo de un bus rumbo al evento, momento que la propia Karla mostró en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se aprecia a Cueva y Pamela juntos, acompañados de una torta con temática de la selección peruana y muy sonrientes antes de la celebración. De fondo incluso se oye la prueba de sonido de la orquesta. Sin embargo, llamó la atención que los hijos de Pamela López no estuvieron presentes, pese a que el deportista hace un tiempo expresó su intención de recuperarlos.

‘Aladino’ habría decidido dejarlos fuera al priorizar la presencia de Pamela Franco y su familia; la cantante ofreció un show con canciones que él le dedicó cuando oficializaron, y también se vio a los padres del futbolista, pero no a sus pequeños.