La INESPERADA “reacción” de Cueva tras revelaciones de Pamela Franco al afirmar que futbolista era FELIZ con Pamela López | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

Pamela Franco abrió su corazón durante una entrevista con Verónica Linares, donde recordó el momento en que su romance oculto con Christian Cueva terminó salpicando las infidelidades de Christian Domínguez. Todo se originó cuando Pamela López difundió una llamada sospechando que Cueva y la cantante eran amantes, algo que finalmente Franco reconoció.

Sin embargo, aseguró que jamás quiso revelar ese episodio del pasado debido a la situación sentimental que, según ella, vivían en ese momento Cueva y López, una realidad muy distinta a la que Pamela López ha contado públicamente.

La inesperada reacción de Christian Cueva tras las declaraciones de Pamela Franco

Aunque Christian Cueva casi siempre ha evitado hablar sobre su vínculo con Pamela Franco, ella decidió contar, por primera vez, cómo reconoció su relación extramatrimonial durante el programa de María Pía Copello, cuando Pamela López destapó toda la historia.

Franco reveló que sus respuestas en ese entonces habrían estado “pauteadas” para no perder su trabajo en Consume Perú (América TV), y aseguró que nunca actuó con intención de dañar a Pamela López, ya que, según afirmó, el futbolista y su esposa “estaban bien” en ese periodo.

“¿Por qué yo tenía que haber contado? Supuestamente ellos estaban bien, recién se casaban, ¿por qué tenía yo que decir algo? ¿Eso no crees que sería maldad de mi parte? ¿Por qué tenía que haber dicho algo que pasé, que solo yo lo sé, a estas alturas…?”, expresó la cumbiambera.

Sus palabras generaron sorpresa, pues contrastan con la versión de López, quien asegura que la relación con el padre de sus hijos fue tóxica, complicada y llena de denuncias.

Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de Christian Cueva tras la entrevista. En lugar de indignarse, el futbolista dejó a muchos boquiabiertos al compartir en Instagram un catálogo de anillos de una reconocida joyería, lo que despertó rumores sobre un posible nuevo paso en su relación con Pamela Franco.

La pareja acaba de cumplir dos años juntos, y Cueva ya tiene programado llegar al Perú en diciembre.