Pamela Franco solicitó que investiguen el pasado de Pamela López. 

    La cantante Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la polémica tras protagonizar un nuevo enfrentamiento con Pamela López. Todo comenzó luego de que la exintegrante de Alma Bella saliera en defensa de Christian Cueva, tras el gesto de desagrado que tuvo la esposa del futbolista hacia él. Sin embargo, la disputa escaló cuando Franco pidió públicamente que se investigue el pasado de López, insinuando que la animadora habría tenido vínculos sentimentales con hombres casados.

    “También ha cometido errores”: Pamela Franco responde con todo

    Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la cantante no dudó en responder a los comentarios de Pamela López, quien la había criticado duramente. En su descargo, Franco recalcó que todos tienen un pasado y que su rival no debería presentarse como una mujer intachable.

    “Quiero estar tranquila. Me he aguantado muchas cosas, pero ya basta. Si alguien viene aquí como una angelita, sin pecado, que al menos recuerde que también ha cometido errores”, manifestó con evidente molestia.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez tras denunciar a Melanie y sale en defensa de la hija del cumbiambero

    Insinúa romances con hombres casados

    La artista fue más allá y dejó entrever que López habría tenido relaciones con hombres comprometidos, motivo por el cual pidió que se investigue su historial sentimental. Además, lanzó un llamado público a las esposas que, según ella, habrían sido afectadas por esas situaciones.

    “Hay que vivir el presente, no el futuro. No se debe escupir al cielo, porque si tu pasado no fue tan bonito, tampoco te jactes de ser algo que no eres. No puedes tapar el sol con un dedo, creyendo que porque vienes a otra ciudad, la gente olvidará lo que hiciste en otros lados. (...) Invito a todas las esposas y damnificadas a que se comuniquen conmigo por mensaje. Me han contado que son más de cuatro que también han comido fuera del plato”, declaró la cantante, desatando un nuevo escándalo mediático.

    Pamela Franco defiende a la hija de Christian Domínguez

    En otro momento, Pamela Franco también se refirió a la hija de Christian Domínguez, resaltando que necesita comprensión y afecto.

    “He tenido la oportunidad de conocerla. Necesita mucha atención y cariño, igual que los pequeños, pero de otra manera, porque ya está más grande”, comentó.

    Con estas declaraciones, la cantante mostró su lado más empático y exhortó a Domínguez a reflexionar antes de continuar con acciones legales que podrían afectar la estabilidad emocional de su hija y su familia.

