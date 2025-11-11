Pamela López rompió su silencio con fuertes declaraciones, desafiando a Pamela Franco y acusándola de ser recordada como “la 'pinocha de la cumbia'” en Perú.

El conflicto entre Pamela López y Pamela Franco alcanzó un nuevo nivel de tensión. Tras las recientes indirectas lanzadas por la cantante de cumbia, quien insinuó que la esposa de Christian Cueva habría tenido vínculos con hombres casados, López decidió romper su silencio. La empresaria respondió con contundencia, lanzando fuertes declaraciones y desafiando públicamente a Franco.

Pamela López encara a Pamela Franco

El pleito entre Pamela López y Pamela Franco pica y se extiende. Luego de que Pamela Franco le mandara una indirecta a la expareja de Christian Cueva dejando entrever que esta se habría metido con hombres comprometidos, López no dudó en responderle a la cantante.

“Pretende igualarse y tener un título que jamás será. Toda su vida será clandestina y así la recordarán en todo el Perú, es la ‘pinocha de la cumbia’. Juró por lo más sagrado que es un hijo, pidió disculpas en televisión nacional y dijo que fue un error en su vida. Y él (Cueva) se refirió a ella con los peores calificativos que un hombre puede decir a una mujer, todo con tal de perdonarlo”, dijo en entrevista con Trome.

Esto no fue todo, pues Pamela López retó a los trujillanos a mostrar pruebas de lo que dice Franco: “Reto a mi linda tierra de Trujillo para que salgan. ¿En Chimbote dirá lo mismo? Como ya lo dije, su pico es muy grande, debe aprender a cerrarlo y agachar la cabeza por tanto daño y dolor que ha causado en mi vida y en la de mis niños”, sostuvo.

Pamela Franco mandó indirecta a Pamela López y deja mensaje en TikTok

La tensión entre Pamela Franco y Pamela López volvió a encenderse luego de un episodio televisivo que no pasó desapercibido. Durante el programa, la esposa de Christian Cueva mostró evidente incomodidad al ver una imagen del futbolista, lo que habría motivado la reacción de la cantante de cumbia.

A través de su cuenta de TikTok, Franco compartió un video que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia López. En el clip, la artista lanza un mensaje contundente sobre las personas que cambian de ciudad para dejar atrás su pasado.