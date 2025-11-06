Anelhí Arias critica a Pamela López por su situación tras el veto de mencionar a Christian Cueva y la insta a reinventarse laboralmente en el medio artístico.

Anelhí Arias volvió a dar de qué hablar tras lanzar fuertes declaraciones contra Pamela López, expareja de Christian Cueva. La exvedette opinó sobre la nueva etapa que atraviesa la empresaria, luego de que se conociera que no puede referirse más al futbolista. Con tono directo, Anelhí aseguró que Pamela deberá reinventarse para seguir vigente en el medio.

Anelhí Arias lanza duras críticas y consejos a Pamela López tras veto sobre Christian Cueva

Anelhí Arias volvió a encender la polémica al referirse a la situación actual de Pamela López, quien ya no puede hablar públicamente sobre Christian Cueva. La exvedette aseguró que a la empresaria se le terminó el “dinero fácil” que obtenía mencionando a su expareja y que ahora deberá esforzarse por generar ingresos por cuenta propia.

“Trabajar hablando de su expareja es obtener dinero fácil, ahora ella va a tener que lucharla, sudarla, porque ya se le acabó el dinero que le generaba Cueva”, expresó Arias con contundencia.

Además, la figura mediática sugirió que Pamela debería buscar nuevas formas de destacar en redes sociales. “Tiene que reinventarse, aprender a bailar en TikTok para que gane su platita porque no sé qué cosa sabe hacer en el mundo artístico… ella no anima, no canta, ni es mánager de su colágeno”, añadió.

Finalmente, Anelhí también se mostró escéptica sobre el apoyo que podría recibir de Paul Michael, su actual pareja. “Él está para que lo apoyen”, sentenció.

Pamela López evita hablar de Christian Cueva y deja todo en manos de su abogado

Pamela López fue abordada por la prensa durante las celebraciones de Halloween, poco después de que se conociera la medida judicial que le prohíbe mencionar a su expareja, Christian Cueva, tras la denuncia por presunto “hostigamiento mediático” presentada por la defensa del futbolista.

A diferencia de otras ocasiones, la empresaria optó por mantenerse en silencio y explicó que será su representante legal quien se encargue de ofrecer declaraciones. “Mi abogado se va a manifestar. Él se va a pronunciar sobre el tema. Yo me he reunido hoy día con él y a él es quien le corresponde que hable”, afirmó.

Al insistirle sobre el tema, Pamela reiteró su postura reservada y recalcó que todo el proceso se encuentra dentro del marco legal. “No tengo nada que decir, todo es por la vía legal, desde el día uno”, expresó con firmeza.