Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

¿Luciana Fuster le da la espalda a Mr. Nawat tras escándalo en Miss Universo? "El respeto debe estar por delante de todo"

Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, se pronunció tras la controversia entre Nawat Itsaragrisil y la representante de México en Miss Universo 2025.

    Luciana Fuster se pronuncia tras escándalo de Mr. Nawat con Miss México en Miss Universo | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    El conflicto protagonizado por Nawat Itsaragrisil y la representante de México en el Miss Universo 2025 sigue dando qué hablar en el mundo de los certámenes. En medio de la controversia, Luciana Fuster se convirtió en una de las voces más esperadas debido a su cercanía previa con el empresario. Tras mantener silencio, la modelo peruana emitió un mensaje reflexivo que marcó distancia y resaltó los valores fundamentales del certamen.

    Luciana Fuster se pronuncia tras polémica en Miss Universo con Mr. Nawat

    El reciente enfrentamiento mediático entre Mr. Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo del Miss Universo 2025, y Fátima Bosch, representante de México, generó un intenso debate en redes sociales y encendió las alertas de los seguidores del mundo de los certámenes. En medio de la controversia, todas las miradas apuntaron hacia Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, quien mantuvo silencio durante varios días.

    Finalmente, la modelo peruana decidió alzar la voz y compartir un mensaje reflexivo en sus plataformas oficiales, optando por una respuesta serena y enfocada en los valores del mundo de la belleza. Durante su reinado, Fuster había mostrado una relación cercana con Nawat, por lo que su postura generó gran expectativa entre sus seguidores.

    En su comunicado, Fuster destacó la importancia de la esencia de los concursos: “Los certámenes de belleza son un espacio donde se celebra la fortaleza, la cultura y la voz de las mujeres”, expresó. Sin hacer referencia directa al organizador del certamen ni al conflicto, la peruana buscó poner en primer plano los principios que deben regir estos eventos.

    La exreina peruana resaltó la humanidad detrás de cada competidora, señalando que “detrás de cada banda hay una mujer con sueños, emociones y dignidad”. Asimismo, reflexionó sobre el propósito de estos escenarios: “unir culturas y dejar una huella positiva; ser una plataforma para mostrar liderazgo, sensibilidad y compromiso, donde las mujeres puedan inspirar, conectar y generar impacto más allá del espectáculo”.

    Fuster también llamó a la empatía y responsabilidad en el uso de la palabra, recordando que “Las palabras importan y la empatía también”. Para cerrar su mensaje, enfatizó uno de los valores que considera indispensables: “el respeto siempre debe estar por delante de todo; solo así, estos espacios podrán conservar su verdadero propósito: la unión y la diversidad”.

    Aunque no mencionó nombres, su declaración fue interpretada como una respuesta clara ante la polémica, demostrando su intención de fomentar el respeto y la armonía dentro del universo de los certámenes de belleza.

    Miss Universo toma medidas contra Nawat tras polémica con Miss México

    La controversia en Miss Universo 2025 continúa escalando y ya generó consecuencias directas para Nawat Itsaragrisil, luego de sus declaraciones ofensivas hacia Fátima Bosch, Miss México. La organización internacional confirmó que inició acciones legales y administrativas para restringir la participación del empresario tailandés en el concurso.

    El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, anunció la activación de un protocolo de emergencia para frenar cualquier intervención de Itsaragrisil dentro del certamen. “No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”, declaró al referirse a la actitud mostrada por el propietario del Miss Grand International durante el evento en Bangkok.

    Como respuesta inmediata, Miss Universo decidió suspender el tradicional evento de colocación de bandas para evitar cualquier acercamiento entre el directivo y las competidoras. Rocha enfatizó que el protagonismo debe centrarse únicamente en las participantes: “Las únicas que deben brillar son las delegadas que representan a sus países”.

    Además, la organización adelantó que el vínculo de Itsaragrisil dentro de esta edición quedará restringido casi por completo. Ejecutivos y especialistas liderados por Mario Búcaro y Ronald Day fueron desplazados a Bangkok para asegurar el normal desarrollo de la competencia y supervisar que las medidas se cumplan.

    Raúl Rocha también instruyó al CEO de la organización, Mario Búcaro, a dar una comunicación oficial sobre las sanciones adoptadas. “Emitir un comunicado en nombre de la organización, donde detalle todas las acciones corporativas y legales que llevaremos a cabo como consecuencia de los actos cometidos por Nawat”, solicitó el directivo, reiterando la postura firme del certamen frente a cualquier acto de irrespeto hacia las concursantes.

    ¿Luciana Fuster le da la espalda a Mr. Nawat tras escándalo en Miss Universo? "El respeto debe estar por delante de todo"
