Nawat, director ejecutivo del Miss Universo , se mostró emocional y ofreció disculpas en una conferencia previa al evento, reconociendo que no previó la magnitud del conflicto.

El Miss Universo 2025 vuelve a ser escenario de polémica luego del reciente conflicto entre Nawat Itsaragrisil y la representante de México, Fátima Bosch. El director del certamen en Tailandia protagonizó un sorpresivo momento al reaparecer públicamente tras la controversia. Durante una conferencia previa a la gala de bienvenida, el empresario no pudo contener las lágrimas y pidió disculpas frente a las aspirantes. Su reacción sorprendió a candidatas y prensa, generando distintos comentarios.

Nawat Itsaragrisil rompe en llanto y ofrece disculpas tras polémica con Miss México

En medio de la creciente controversia que rodea al Miss Universo 2025, Nawat Itsaragrisil volvió a estar bajo los reflectores la mañana del 5 de noviembre. El director de Miss Universe Tailandia y presidente de Miss Grand International reapareció ante la prensa en la conferencia previa a la ceremonia de bienvenida del certamen, luego del conflicto generado con la candidata mexicana, Fátima Bosch.

La tensión se percibía en la sala desde su ingreso. Al tomar el podio, Nawat mostró un evidente impacto emocional. Frente a representantes de medios, participantes y personal del concurso, el empresario no pudo contener el llanto y pausó su intervención en reiteradas ocasiones para intentar recuperar la tranquilidad.

Durante este emotivo momento, ofreció una disculpa pública a todas las aspirantes a la corona internacional y reconoció que no midió las consecuencias de la situación. “Me disculpo con todas, no pensé que esto iba a tener esa magnitud”, expresó entre lágrimas, dejando claro que el conflicto superó sus expectativas.

Aunque el episodio generó revuelo inmediato, Nawat decidió mantener su rol como anfitrión del evento. Tras la conferencia, retomó sus compromisos oficiales y participó en la bienvenida de las candidatas y actividades programadas en Tailandia como parte del Miss Universo 2025.

Nawat se pronuncia tras polémica con Miss México y busca calmar tensiones en Miss Universo 2025

Luego del fuerte revuelo generado por el altercado con la representante de México, Nawat Itsaragrisil decidió dirigirse al público a través de una transmisión en vivo para explicar lo sucedido y ofrecer disculpas. El presidente de Miss Universe Tailandia abordó las críticas que surgieron tras el episodio y reconoció el impacto que tuvo en la organización y las candidatas.

“Acepto que hoy no me siento bien. Hablo muy fuerte por tanta presión cada día. Si alguien se sintió incómodo o afectado, pido disculpas a todos. De hecho, pedí disculpas al resto de las chicas que estaban en esa habitación”, declaró.

Nawat insistió en que nunca buscó generar conflictos dentro del certamen ni ofender a las participantes, asegurando que lo ocurrido fue producto del agotamiento y la alta exigencia durante los preparativos. Según indicó, su labor está enfocada en mantener el orden y velar por el correcto desarrollo de las actividades.

“Tengo mucha presión todos los días, muchos problemas y el grupo no siempre está unido. Quiero hacer un evento muy bueno y enorme. Pero muchas delegadas no se toman fotos, no se graban videos y no prestan atención a algunos eventos. Y ahí es donde comienzan pequeños problemas”, sostuvo.