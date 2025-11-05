Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Verifica con tu DNI si puedes recibir el pago de PES del SIS de S/ 1,000 y cómo cobrarlo a partir de hoy

Mr. Nawat LLORA y pide perdón tras insultar a Miss México en Miss Universo 2025

Nawat, director ejecutivo del Miss Universo, se mostró emocional y ofreció disculpas en una conferencia previa al evento, reconociendo que no previó la magnitud del conflicto.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mr. Nawat LLORA y pide perdón tras insultar a Miss México en Miss Universo 2025
    Mr. Nawat se disculpa con Miss México tras insultarla en Miss Universo | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Mr. Nawat LLORA y pide perdón tras insultar a Miss México en Miss Universo 2025

    El Miss Universo 2025 vuelve a ser escenario de polémica luego del reciente conflicto entre Nawat Itsaragrisil y la representante de México, Fátima Bosch. El director del certamen en Tailandia protagonizó un sorpresivo momento al reaparecer públicamente tras la controversia. Durante una conferencia previa a la gala de bienvenida, el empresario no pudo contener las lágrimas y pidió disculpas frente a las aspirantes. Su reacción sorprendió a candidatas y prensa, generando distintos comentarios.

    wapa.pe

    VER MÁS: Karla Bacigalupo impacta en presentación del Miss Universo 2025: así dejó en alto al Perú

    Nawat Itsaragrisil rompe en llanto y ofrece disculpas tras polémica con Miss México

    En medio de la creciente controversia que rodea al Miss Universo 2025, Nawat Itsaragrisil volvió a estar bajo los reflectores la mañana del 5 de noviembre. El director de Miss Universe Tailandia y presidente de Miss Grand International reapareció ante la prensa en la conferencia previa a la ceremonia de bienvenida del certamen, luego del conflicto generado con la candidata mexicana, Fátima Bosch.

    La tensión se percibía en la sala desde su ingreso. Al tomar el podio, Nawat mostró un evidente impacto emocional. Frente a representantes de medios, participantes y personal del concurso, el empresario no pudo contener el llanto y pausó su intervención en reiteradas ocasiones para intentar recuperar la tranquilidad.

    Durante este emotivo momento, ofreció una disculpa pública a todas las aspirantes a la corona internacional y reconoció que no midió las consecuencias de la situación. “Me disculpo con todas, no pensé que esto iba a tener esa magnitud”, expresó entre lágrimas, dejando claro que el conflicto superó sus expectativas.

    Aunque el episodio generó revuelo inmediato, Nawat decidió mantener su rol como anfitrión del evento. Tras la conferencia, retomó sus compromisos oficiales y participó en la bienvenida de las candidatas y actividades programadas en Tailandia como parte del Miss Universo 2025.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Christian Domínguez DEMANDA a Melanie Martínez tras polémicos videos de su hija contra Karla Tarazona: "Violencia psicológica"

    Nawat se pronuncia tras polémica con Miss México y busca calmar tensiones en Miss Universo 2025

    Luego del fuerte revuelo generado por el altercado con la representante de México, Nawat Itsaragrisil decidió dirigirse al público a través de una transmisión en vivo para explicar lo sucedido y ofrecer disculpas. El presidente de Miss Universe Tailandia abordó las críticas que surgieron tras el episodio y reconoció el impacto que tuvo en la organización y las candidatas.

    “Acepto que hoy no me siento bien. Hablo muy fuerte por tanta presión cada día. Si alguien se sintió incómodo o afectado, pido disculpas a todos. De hecho, pedí disculpas al resto de las chicas que estaban en esa habitación”, declaró.

    Nawat insistió en que nunca buscó generar conflictos dentro del certamen ni ofender a las participantes, asegurando que lo ocurrido fue producto del agotamiento y la alta exigencia durante los preparativos. Según indicó, su labor está enfocada en mantener el orden y velar por el correcto desarrollo de las actividades.

    “Tengo mucha presión todos los días, muchos problemas y el grupo no siempre está unido. Quiero hacer un evento muy bueno y enorme. Pero muchas delegadas no se toman fotos, no se graban videos y no prestan atención a algunos eventos. Y ahí es donde comienzan pequeños problemas”, sostuvo.

    El directivo también enfatizó que su intención es garantizar condiciones equitativas para todas las concursantes y no favorecer a ninguna delegación. Aclaró que la controversia con Miss México surgió por la negativa de varias candidatas a grabar contenido promocional, lo que consideró un incumplimiento de los acuerdos establecidos con los aliados comerciales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mr. Nawat LLORA y pide perdón tras insultar a Miss México en Miss Universo 2025
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Nadeska Widausky destruye a Pamela López y filtra pruebas comprobando que fue “amante” de hombres casados

    [EN VIVO] Gran hermano VIP, España ONLINE: CANAL para ver polémico reality con Laura Bozzo

    Escándalo en Miss Universo 2025: Director insulta a candidata de México y pone en riesgo el certamen

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;