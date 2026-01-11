Famoso cantante murió en trágico accidente aéreo tras soñar TRES VECES que su avión fallaba

Una tragedia aérea ocurrida la tarde de este 10 de enero enluta al mundo de la música tras confirmarse la muerte de un reconocido cantante. La aeronave en la que viajaba sufrió un fatal accidente cuando se dirigía a Medellín, cobrando la vida de todos sus ocupantes. La noticia ha generado conmoción no solo por la magnitud del hecho, sino por un antecedente que hoy resulta estremecedor. Meses atrás, el propio artista había contado que soñó más de una vez que moriría de esta forma.

Fallece Yeison Jiménez en accidente aéreo tras predecir su muerte

La tarde de este 10 de enero se confirmó la muerte de Yeison Jiménez, luego de que la avioneta en la que viajaba sufriera un accidente cuando se dirigía a Medellín. En la aeronave también iban otras cinco personas, quienes lamentablemente perdieron la vida en el mismo siniestro. La noticia generó profunda conmoción entre sus seguidores y en la industria musical, donde el artista era una figura muy querida.

Meses antes de su fallecimiento, el cantante había sorprendido al relatar públicamente una experiencia personal que hoy cobra especial relevancia. En abril de 2025, Yeison Jiménez participó en el pódcast ‘Los hombres también lloran’, donde habló por primera vez de estos sueños que lo marcaron.

“El capitán me decía: ‘Se me soltó un tubo, pero como era liviano no pasó nada, ya lo corregimos. ¡Vámonos!’. Y yo despierto porque el capitán estaba desesperado diciéndome que íbamos a tener un accidente”, recordó el artista. Días después, el sueño volvió a repetirse, aunque esta vez con un desenlace más impactante: “pero ya yo me subía al avión y se estrellaba”.

Jiménez también contó que en ese sueño lograba percibir su propia muerte y la relacionaba con un momento clave de su vida personal: “faltaban 15 días para nacer mi hijo y yo empiezo a ver cómo me estoy yendo”. Posteriormente, el 24 de mayo de 2024, ya en Medellín junto a su familia, volvió a tener el mismo sueño, “fue exactamente igual”, relató.

El episodio real que revivió su pesadilla

Tras esa última experiencia onírica, el cantante vivió una situación real que lo dejó profundamente afectado. “Me despierto a las 3 de la mañana. No dormí; a las 5:00 nos teníamos que ir a una entrevista”, comentó. A pesar del mal presentimiento, abordó un avión y poco después ocurrió un incidente: “ignoré las tres señales; tres minutos después de despegar, al avión se le va un motor”.

El artista describió ese momento como crítico y angustiante. “Duramos 3 minutos 30 segundos en el aire, gracias a Dios (…) ¿sabes qué me pasó? El sueño era lo que estaba viviendo arriba”, dijo. Más adelante, reiteró su experiencia en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión: “Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión”, confesó, añadiendo que todo ello le generó episodios de depresión.

Así fue el accidente aéreo que terminó con su vida