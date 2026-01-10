Famoso conductor de TV manda DURO mensaje en medio de rumores del fin de su matrimonio: "Los 4 años más infelices de mi vida"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Un reconocido conductor de televisión y comediante quedó en el ojo de la tormenta luego de compartir un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una señal del quiebre de su matrimonio. La frase, publicada de forma temporal y eliminada poco después, no pasó desapercibida entre sus seguidores y generó una avalancha de comentarios.
El mensaje del conductor que desató las especulaciones
El revuelo se originó cuando Adrián Marcelo, conocido por su faceta como comediante, influencer y presentador mexicano, publicó en su cuenta de Instagram una imagen que mostraba lo que aparentaban ser departamentos, acompañada de un mensaje con fuerte carga emocional.
“Los cuatro años más infelices de mi vida. Los viví aquí. Nunca se casen, raza”, se leía en la historia que rápidamente se viralizó y fue asociada a los rumores de crisis que rodean su matrimonio desde su paso por ‘La Casa de los Famosos México’. La presión mediática y su estilo irreverente frente a cámaras habrían sido factores que afectaron su relación sentimental.
Reacciones en redes y respuesta del comediante
Tras la difusión de la imagen, usuarios en distintas plataformas comenzaron a debatir sobre su situación personal. En la red social X, un seguidor comentó: “Está gacha la inteligencia Artificial, ya te andaban inventando historias. Por Dios, ya no respetan nada”, a lo que Adrián Marcelo respondió con tono relajado: “Jajajaja así las cosas mi Lluvia!! Tqm!”.
Aunque evitó referirse directamente a la publicación eliminada, muchos interpretaron el intercambio como una reacción indirecta a los rumores.
Conductor lanza fuerte mensaje
Horas después, el conductor volvió a llamar la atención con un extenso mensaje en X, esta vez dirigido a cuestionar la dinámica de las redes sociales y la opinión colectiva.
“Cuando le haces caso al Internet, te estás dejando domar por un niño de 6 años. La masa es igual o menos inteligente que su integrante más pendjo. Es instintiva, muy ruidosa y radical. Andan sacando el cobre para quedar bien con la nada y se olvidan de quedar bien con ustedes mismos, con sus ideales. Pnche educación tibia que les dieron. Los enseñaron a pertenecer, nada más, no a pensar por sí mismos. Por eso se los lleva la verg* cada que puede. Pinche bol* de inútiles, tullidos”, escribió, dejando en claro su postura frente a la polémica, aunque sin confirmar ni desmentir de manera directa los rumores sobre su matrimonio.