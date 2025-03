Paco Bazán y Susana Alvarado se lucen cada vez más unidos. El conductor de ATV y la cantante de Corazón Serrano no pierden oportunidad para salir juntos y no temen dejarse ver, por lo que en esta ocasión ambos fueron captados abordando un viaje fuera del país afianzando los rumores de un posible romance.

“No lo puedo creer, no sé qué decir, me he quedado mudo. Esto nunca me ha pasado en la vida, nunca nadie me ha regalado nada. Qué bárbaro. Estoy atravesando un momento hermoso de mi vida, estoy muy feliz sinceramente. Es la primera vez que este humilde conductor de medianoche no sabe qué decir”, comentó anonadado.