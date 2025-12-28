América Multimedia anunció con gran tristeza la muerte de Diego Quijano , reconocido productor de programas como ' EEG ', quien destacó en la televisión peruana.

América Multimedia anunció este jueves la muerte de Diego Quijano Landaeta, reconocido productor y líder de ProTV. Su trabajo lo convirtió en un aliado estratégico de América Televisión durante más de dos décadas. Bajo su dirección, la productora alcanzó un lugar privilegiado en la televisión peruana. Hoy, su legado es recordado por el impacto de los formatos que ayudó a consolidar.

América Multimedia confirma fallecimiento de Diego Quijano

América Multimedia informó este jueves el sensible fallecimiento de Diego Quijano Landaeta, fundador y gerente general de ProTV, productora que estuvo detrás de algunos de los formatos más exitosos de la televisión peruana. A través de un pronunciamiento oficial, la compañía manifestó su pesar y extendió sus condolencias a la familia, socios y trabajadores del ejecutivo.

“En América Multimedia estamos muy conmovidos con la temprana partida de Diego Quijano Landaeta, Gerente General de ProTV. Diego fue un socio, un amigo y un compañero por más de 20 años para América y su sorpresivo fallecimiento nos llena de dolor", se lee en el comunicado.

Durante su trayectoria, Quijano mantuvo una estrecha relación profesional con América Televisión, consolidándose como un aliado estratégico por más de dos décadas. Su liderazgo permitió posicionar a ProTV como una de las casas productoras más influyentes del medio local.

"Queremos extenderle nuestras condolencias a toda la familia de ProTV, a sus hijos y familia cercana y, sobre todo, a su inseparable compañera Mariana Ramírez del Villar. Nuestras oraciones son para ustedes en este difícil momento”, añadieron.

Desde la televisora resaltaron que Diego Quijano no solo fue un socio clave, sino también un colaborador fundamental en el desarrollo de diversos contenidos de entretenimiento y ficción que marcaron época en la señal abierta, dejando una huella importante en la industria televisiva nacional.

El aporte de Diego Quijano Landaeta a la televisión peruana a través de ProTV

Creada en 2003 por Diego Quijano Landaeta junto a Mariana Ramírez del Villar, ProTV Producciones logró posicionarse como una de las casas productoras más relevantes del panorama televisivo nacional. Con un enfoque centrado en el desarrollo de formatos originales, la compañía marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento. Además, anunció que a partir de 2026 expandirá sus operaciones hacia el streaming, apostando por nuevos lenguajes y audiencias digitales.