Jazmín Pinedo negocia renovación con América Televisión: ¿Qué dijo la presentadora?
Jazmín Pinedo comentó que se encuentra en conversaciones con América Televisión referente a la renovación de su contrato, tras los rumores de que sería la nueva conductora del magacín 'América Hoy' para el 2026.
Hace unos días, la productora Pati Lorena comentó en sus redes sociales que el nombre de Jazmín Pinedo sonaba con fuerza para asumir la conducción del renovado 'América Hoy' que prepara el canal para el 2026; tras no llegar a un acuerdo con GV Producciones para que continúe en la producción del magacín.
Ante esto, la chinita se pronunció en sus redes sociales, enfatizando que se encuentra en conversaciones con América Televisión para renovar, pero sin detallar que nuevo proyecto podría liderar.
"Me encantaría seguir en América, actualmente venimos teniendo conversaciones para definirlo, ya que mi contrato se termina ahorita. Agradezco la confianza del canal que siempre me tiene en cuenta para nuevos proyectos, pero aún nada está definido", señaló Jazmín Pinedo.
En otro momento, comentó que cada decisión laboral que asume lo hace pensando en la repercusión que tendrá en su hija y su familia más cercana.
"En más de una ocasión he rechazado proyectos, siempre suelo analizar bastante las cosas, me gusta tomarme mi tiempo para estar segura. Además, pesa mucho cómo impactan las decisiones en la vida de mi hija y los que amo. No pienso solo en el momento sino de cara al futuro", comentó la conductora de 'Más espectáculos'.