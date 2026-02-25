“Fue un ERROR guardar silencio”: Willax TV marca distancia de Marisel Linares por caso Lizeth con contundente acción

Willax TV rompió su silencio con tremendo mensaje en la que revelan que Marisel Linares fue separa del canal tras conocerse que su hijastro Adrián Villar fue el causante de la muerte de Lizeth Marzano.

Luego que se expusieron las imágenes de la periodista Marisel Linares al lado de su hijastro Adrián Villar, a pocas horas de haber atropellado y terminar con la vida de la deportista Lizeth Marzano, su compañero de canal Beto Ortiz se refirió sobre el tema con un contundente mensaje que el canal respaldó. En el video que compartió, hace el pedido que la periodista se retire del canal, mientras ellos buscarán apoyar a la familia de la víctima.

El canal prestará apoyo a la familia de Lizeth Marzano: "Es entendible que Marisel haya tratado en un primer momento de protegerlo, como quizá lo haríamos cualquiera de nosotros con un ser querido, pero ya las cosas están claras, no hay mucho más que investigar. (...) Ahora no queda más remedio que ver a Marisel Linares alejarse, porque eso es lo que toca, y poner nuestro trabajo al servicio de la búsqueda de la verdad y justicia, eso es lo que haremos. Asumimos nuestro error, pedimos disculpas, extendemos nuestras condolencias a los deudos de la víctima y nos ponemos a su servicio en lo que sea necesario", agregó.

Cabe recalcar que el programa de YouTube, ‘Ouke’, también reveló que el canal habría tomado la decisión de sacar la foto de la periodista de su fachada, como indicativo que ya no es parte de la empresa.

Beto Ortiz afirma que Marisel no tiene como seguir protegiendo a su hijastro