Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Echan a expareja de Adrián Villar de agencia que la representaba tras vídeo que la involucraba: "Nuestra organización no tolera ni..."

La expareja de Adrián Villar, Francesca Montenegro se vio afectada tras conocerse su implicación en el encubrimiento del joven. ¡Se quedó sin trabajo!

    Echan a expareja de Adrián Villar de agencia que la representaba tras vídeo que la involucraba: "Nuestra organización no tolera ni..."
    Francesca Montenegro se quedó sin agencia de representación.
    Echan a expareja de Adrián Villar de agencia que la representaba tras vídeo que la involucraba: "Nuestra organización no tolera ni..."

    Francesca Montenegro es el daño colateral del atropello y muerte de Lizeth Marzano, ya que la empresa que representaba a la influencer comunicó a través de sus redes que cortó todo vínculo contractual. La decisión se dio luego de saberse que la joven se reunió con Adrián Villar horas después del accidente que le quitó la vida a la deportista en San Isidro. Ante esto, la agencia reafirmó su compromiso con sus políticas internas y estándares éticos institucionales.

    LEE MÁS: Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

    ¿Quién es Francesca Montenegro?

    La investigación por la muerte de la deportista peruana Lizeth Marzano continúa generando repercusión pública tras la difusión de nuevas imágenes que muestran a Adrián Villar —investigado por el atropello— reunido con su padre, la periodista Marisel Linares y la influencer Francesca Montenegro. El registro audiovisual ha colocado nuevamente bajo el foco mediático al entorno cercano del joven de 21 años, debido a sospechas sobre un posible encubrimiento posterior al accidente.

    La circulación del video en redes sociales provocó una fuerte reacción de usuarios, que cuestionan el rol de quienes aparecen acompañando al investigado pocas horas después del hecho.

    NO TE PIERDAS: Adrián Villar no iría a prisión por muerte de Lizeth Marzano y revelan el motivo

    Francesca Montenegro toma medidas en redes y declara ante la Policía

    Luego de que su presencia en el encuentro se hiciera pública, la influencer decidió restringir la actividad en sus plataformas digitales. Seguidores notaron que desactivó los comentarios en varias publicaciones y eliminó imágenes en las que aparecía junto a Adrián Villar, lo que incrementó la curiosidad y las especulaciones sobre su situación.

    En paralelo, este miércoles 25 de febrero, Montenegro acudió a la comisaría de La Victoria para brindar su versión de los hechos ante las autoridades, tras ser identificada en el grupo que acompañaba al joven después del atropello.

    Su declaración forma parte de las diligencias que buscan esclarecer lo ocurrido tras el accidente y determinar si existió algún tipo de responsabilidad adicional de terceros en el caso que conmocionó al país.

    Echan a expareja de Adrián Villar de agencia que la representaba tras vídeo que la involucraba: "Nuestra organización no tolera ni..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;