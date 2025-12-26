Yaco Eskenazi sorprendió al recordar sus extravagantes regalos a Natalie Vértiz, incluidos obsequios por más de 15 mil soles, sin imaginar que se llevaría una sorpresa.

Yaco Eskenazi dejó a más de uno sorprendido al recordar cuando no escatimó en gastos para sorprender a Natalie Vértiz. El conductor confesó que llegó a invertir una fuerte suma de dinero en un regalo especial para su esposa, convencido de que era la mejor forma de demostrar su amor. Sin embargo, aquella experiencia no terminó como él imaginaba. ¿Qué pasó?

Yaco Eskenazi hace descubrimiento tras hacer regalo de S/15 mil a Natalie Vértiz

Durante una reciente conversación en el podcast que comparte con el ‘Loco’ Wagner, Yaco Eskenazi abrió su archivo de recuerdos para hablar de la etapa en la que solía apostar por obsequios de lujo para sorprender a Natalie Vértiz. Según relató, en esos primeros años no escatimaba en detalles y elegía piezas de alto valor como joyas y accesorios exclusivos.

"Al comienzo sí le regalaba oro: cadenas, aretes, anillos, pulseras. No, brother, a Natalie le he regalado cosas caras. Una vez, por su cumpleaños, le compré un bolso Louis Vuitton de una colección de colores y me costó más de 15.000 soles", confesó.

El exintegrante de realities explicó que, en ese momento, asociaba el cariño con regalos costosos, creyendo que ese tipo de gestos representaban mejor su amor y reconocimiento hacia la modelo. Sin embargo, con el paso del tiempo, su percepción cambió y comenzó a notar qué tipo de detalles realmente conectaban con ella.

Fue así como Eskenazi descubrió que los gestos simples, cargados de emoción y dedicación, tenían un impacto mucho mayor en su esposa que cualquier artículo de lujo.

"He ido descubriendo que a Natalie le gusta mucho más cuando tengo detalles sencillos. Incluso tuve que contratar al chico que chambea con ella para que me edite un video de amor, con fotos nuestras", contó.

¿Yaco Eskenazi estuvo a punto de separarse de Natalie Vértiz?

En el pasado, el exchico reality confesó que atravesaron uno de los momentos más críticos de su relación, revelación que sorprendió al público.

Durante una entrevista, Eskenazi hizo un repaso por su relación con la ex Miss Perú y reconoció que la convivencia no siempre fue sencilla y que ciertas diferencias cotidianas terminaron generando un desgaste profundo en su matrimonio.

El año 2020 marcó un punto de quiebre. Según contó, las discusiones constantes por temas domésticos y la sensación de distanciamiento emocional lo llevaron a considerar seriamente la idea de una separación.

"Natalie no me gusta que hagas esto y ella respondía: ¡Ay!, pero si eso está bien. (...) Estaba loco de la rabia porque no sabía cómo entrar de nuevo en el mundo de Natalie, nos habíamos distanciado y había una brecha entre ambos", reveló Yaco en el podcast de Magaly Medina y que lo llevó a pensar que era mejor separarse legalmente de la modelo peruana.

El exintegrante de realities aclaró que esta crisis no estuvo vinculada a terceras personas, sino a la frustración de no encontrar la forma de reconectar con la madre de sus hijos. En medio de esa confusión, buscó apoyo en su entorno más cercano y decidió conversar abiertamente con su suegro sobre lo que estaba atravesando.

"Cuando nosotros estábamos en crisis, yo me juntaba con mi suegro y yo le decía, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo llegar a Natalie, ya no sé cómo hablarle", expresó Yaco.