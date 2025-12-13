¿Problemas en el paraíso? El programa Magaly TV La Firme reveló detalles sobre la dinámica que mantienen Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz respecto a los viajes laborales. Según el informe, mientras el exchico reality confía plenamente en su esposa y no tiene inconveniente en que viaje sola por trabajo, la modelo no tendría la misma postura, ya que suele acompañarlo cuando a él le toca salir del país. Lo que más llamó la atención fue la reacción del conductor frente a esta situación.

Yaco Eskenazi responde a los comentarios sobre los viajes con Natalie Vértiz

Durante la emisión del espacio de Magaly Medina, los reporteros señalaron que Natalie sería bastante cuidadosa con los desplazamientos de su esposo, al punto de no dejarlo viajar solo. “Él ha contado que confía en Natalie y la deja ir sola por temas laborales, pero cuando a él le sale un viaje, ella rápidamente se suma”, comentó uno de los periodistas del programa.

En ese contexto, Yaco explicó que fue la propia Natalie quien se encargó de coordinar con la marca que quería contratarlo. Según contó, ella negoció para que el viaje incluyera su presencia junto a un realizador audiovisual, asumiendo ella misma ese rol para que ambos puedan trabajar en conjunto.

Mientras su compañero conocido como ‘el Loco’ Wagner interpretaba esta actitud como una muestra de amor, Yaco respondió con humor y algo de ironía: “¿Amor o sapa? No sé”, dijo entre risas al referirse a la decisión de su esposa de acompañarlo.

La polémica por la “nueva mujer” de Yaco Eskenazi

Por otro lado, Yaco también generó comentarios al hablar de su cambio de rutina tras mudarse. “En mi casa anterior se comía de todo: sopa, fideos… pero ahora en mi casa nueva, con mi mujer nueva…”, dijo inicialmente, para luego aclarar que se refería a Natalie, mientras que su “mujer antigua” era su mamá.