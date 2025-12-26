Un nuevo escándalo empaña las fiestas navideñas de Pamela López y Cueva . La influencer expuso llamada del futbolista a sus hijos, que habría afectado su bienestar emocional.

Un nuevo escándalo marcó las celebraciones navideñas de Pamela López y Christian Cueva. La influencer expuso en redes un conflicto que se habría desatado tras una llamada del futbolista a sus hijos. De acuerdo con su versión, la situación escaló rápidamente y terminó con los menores visiblemente afectados.

Pamela López y Christian Cueva se enfrentan en videollamada

La Navidad habría estado marcada por un nuevo conflicto entre Pamela López y Christian Cueva. Este 25 de diciembre, la trujillana recurrió a sus redes sociales para denunciar un tenso episodio que, según su versión, terminó afectando emocionalmente a sus tres hijos tras una llamada telefónica del futbolista.

En sus primeras publicaciones, López dejó entrever que el contacto con su expareja no se dio en las mejores condiciones. De acuerdo con su relato, Cueva habría llamado en estado inconveniente, situación que la llevó a reaccionar públicamente y exponer lo ocurrido. “Aprendí a defenderme de todos los narcisistas que estuvieron acostumbrados a maltratarme psicológicamente durante años, esta vez no será la excepción”, expresó al iniciar su descargo.

En los videos compartidos, la también animadora de eventos intentó detener la conversación al notar que el deportista habría utilizado palabras inapropiadas frente a los menores. Según explicó, esa actitud provocó angustia en los niños, quienes terminaron llorando tras escuchar a su padre.

Horas después, Pamela López amplió su versión a través de sus historias de Instagram, detallando que el incidente se produjo poco después de la medianoche. Según indicó, como en ocasiones anteriores, permitió que la llamada pasara directamente a sus hijos para que pudieran saludarse, sin imaginar lo que ocurriría.

“Pasando las 12 recibí una llamada del padre de mis hijos y como siempre les pasé el teléfono directo a mis niños para que puedan saludarse, su condición o estado era el mismo de toda la vida, llamó en aparente estado de ebriedad a insultar y amedrentar diciendo muchos impropios. Tengo las llamadas grabadas las cuales aquí no puedo exponer en su totalidad, pero lo haré ante las autoridades pertinentes", escribió.

Finalmente, López aseguró que la situación la motivó a hacer pública la denuncia, al considerar que el bienestar de sus hijos fue vulnerado. “Hiciste llorar a mis 3 hijos, pero te tengo una noticia, no lograste tu fin. Mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees y yo seguiré defendiéndolos con garras. Que te quede claro que yo soy su madre y me vas a espetar tú y lo asqueroso que te rodea”, agregó, dejando clara su postura frente al conflicto.

¿Pamela López impidió el contacto de Christian Cueva con sus hijos?

En medio de la polémica, Pamela López decidió aclarar públicamente las versiones que la señalan como responsable de impedir la comunicación entre Christian Cueva y sus hijos. A través de sus redes sociales, la trujillana difundió una captura de pantalla con la que buscó demostrar que sí atendió las videollamadas realizadas por el futbolista.

Según explicó, el contacto se mantuvo hasta que percibió una situación que consideró inapropiada. López aseguró que optó por finalizar la llamada al notar que su expareja se encontraba, presuntamente, bajo los efectos del alcohol, priorizando así el bienestar emocional de los menores.