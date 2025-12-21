Christian Cueva recibe un emotivo mensaje de sus padres durante la entrevista, lo que lo llevó a mostrar su lado más sensible frente a las cámaras.

Lo que parecía una entrevista más para Christian Cueva dio un giro inesperado al aire. El futbolista fue sorprendido con mensajes de sus padres, quienes decidieron expresarle su sentir públicamente. El inesperado saludo lo impactó de tal manera que no pudo ocultar su sensibilidad frente a las cámaras. ¿Qué le dijeron?

Padres de Christian Cueva lo hacen llorar con emotivo mensaje

La participación de Christian Cueva en el programa 'Esta Noche' tomó un giro inesperado cuando recibió un mensaje sorpresa de sus padres, un gesto que lo desarmó por completo frente a las cámaras. El futbolista quedó visiblemente impactado al escuchar las palabras cargadas de amor y respaldo de su familia, dejando aflorar su lado más sensible.

El primero en pronunciarse fue su padre, quien le dedicó un mensaje lleno de afecto y fe. "Hijo sabes lo mucho que te amo y siempre hemos estado en los buenos y malos momentos contigo. Nuestra línea de amor siempre sigue y va a continuar hasta que Dios lo permita. Desde acá te mando un abrazo inmenso hijo, sabes lo mucho que te amo... siempre con la bendición de Dios", expresó, provocando la inmediata reacción del jugador.

Luego fue el turno de su madre, quien también habló desde el corazón y reforzó el orgullo que siente por su hijo. "Me has dado incontables razones para sentirme orgullosa, mi mayor orgullo es ser tu madre. Creciste en un hogar humilde, modesto, pero con mucho amor, ese amor que siempre llevarás y nunca olvidarás porque lo tienes en tu corazón", señaló con emoción, sellando uno de los momentos más conmovedores de la noche.

Christian Cueva reflexiona tras conflictos con Pamela López

Durante su paso por el programa, Christian Cueva decidió referirse sin rodeos a los cuestionamientos que lo rodean en medio de la controversia que mantiene con Pamela López. El futbolista dejó en claro que, más allá del ruido mediático, su principal preocupación está puesta en el bienestar emocional de sus hijos y en ofrecerles un entorno de calma, pese a las dificultades que han atravesado como familia.

"Lo que uno más quiere es que los hijos, sobre todo, vivan tranquilos, en paz. Las situaciones quizás no han permitido que eso pase, pero yo siempre estoy dispuesto y abierto a que mis hijos puedan vivir como se merecen", expresó el jugador, luego de recibir el consejo de la ‘Chola Chabuca’ para priorizar el diálogo y el entendimiento.

El popular ‘Aladino’ también reconoció que las críticas no solo lo han afectado a él, sino que han alcanzado a su entorno más cercano. Aun así, aseguró que ha optado por no dejarse llevar por el rencor, pese al dolor que asegura haber vivido en este proceso.