María Pía Copello despidió emotivamente 'Mande quien mande' , sorprendida por la visita de su hijo mayor, Samuel, quien se marchará al extranjero el próximo año.

María Pía Copello protagonizó un momento de profunda emoción en la recta final de su etapa en ‘Mande quien mande’. La conductora no solo se despidió del programa, sino que vivió una inesperada sorpresa por parte de su hijo mayor, que llegó a desbordarla sentimentalmente en pleno set.

María Pía Copello se quiebra con sorpresa de su hijo mayor

María Pía Copello vivió uno de los momentos más conmovedores de su paso por ‘Mande quien mande’ durante la emisión de este viernes 19 de diciembre. En su despedida del programa, la conductora estuvo acompañada por Carlos Vílchez y Mario Hart, quienes no dudaron en brindarle su respaldo con muestras de cariño en pleno set.

La presentadora confirmó que esta fue su última participación en el espacio televisivo, ya que se prepara para asumir un nuevo proyecto en 2026. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando la producción decidió involucrar a su familia y presentó, por primera vez en televisión, a Samuel, su hijo mayor de 17 años.

La aparición del joven conmovió profundamente a María Pía, quien no pudo contener las lágrimas. Más allá de la emoción por verlo frente a cámaras, algo poco habitual para él, el momento estuvo marcado por la cercanía de una etapa difícil: su hijo se marchará al extranjero el próximo año, justo cuando está por cumplir la mayoría de edad.

"Samuel es mi primer hijo, todo lo que me has enseñado hijito eres terrible y mañana cumple 18 años, no lo puedo creer (...) Es un chico que integra, generoso, con un gran corazón que no sabría definirlo a mi hijo. Nos llevamos increíble y ese arete, por Dios, cumple 18 años mañana, hoy tenemos fiesta y nos vamos en Navidad a pasarlo fuera y Sami se queda a pasarlo en Estados Unidos", expresó la conductora entre sollozos.

En su mensaje, Copello resaltó lo difícil pero necesario que resulta permitir que los hijos sigan su propio camino y aprovechó para recordarle a Samuel que tanto ella como su esposo, Samuel Dyer, han trabajado pensando en el futuro de sus hijos. "Tu papá y yo trabajamos para ustedes, una parte importante para nosotros es la educación. No te quiero decir que no me va a doler no escucharte todo el día con los parlantes y los treinta amigos (...) Primera vez que aparece en el programa, no sé cómo la han convencido", añadió.

Finalmente, Samuel tomó la palabra y dedicó un mensaje cargado de gratitud a su madre, generando aún más emoción en el estudio. "Primero quería agradecerte por todo lo que me has dado, siempre has sido muy linda conmigo y todo. Qué loco, antes no quería grabar ni un Tiktok conmigo, me contenta que me guste algo que a ti también te gusta", manifestó visiblemente emocionado.

María Pía Copello se despide de 'Mande quien mande'

María Pía Copello vivió un momento cargado de emoción al cerrar una etapa importante de su carrera televisiva en ‘Mande Quien Mande’. Durante la edición del viernes 19 de diciembre, la conductora aprovechó los minutos finales del programa para compartir un mensaje de despedida con el público y con el equipo que la acompañó durante los últimos años. Aunque el espacio continuará al aire, esa jornada marcó su última grabación dentro del set.

Con la voz entrecortada, la presentadora recordó el tiempo que pasó al frente del programa y el vínculo que formó con sus compañeros, a quienes considera más que colegas. "Luego de 3 años, bueno, dejo la conducción de Mande Quien Mande. Así que vengan, súmense conmigo. La verdad, dejo amigos, porque no vamos a vivir el día a día, porque estoy segura de que nos vamos a seguir viendo, pero dejo amigos maravillosos", expresó frente a cámaras.