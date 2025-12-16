María Pía Copello recreó la famosa receta del pavo navideño de Magaly Medina y sorprendió al revelar que el resultado fue todo un éxito.

Entre broma y broma, María Pía se atrevió a replicar la receta de pavo de su amiga Magaly Medina. | Composición Wapa

La cocina volvió a convertirse en escenario de la farándula peruana en la antesala de las fiestas de fin de año. Esta vez, María Pía Copello decidió desempolvar uno de los episodios más comentados de las Navidades mediáticas: el famoso —y polémico— pavo navideño asociado a Magaly Medina. Con humor, curiosidad y una pizca de picardía, la conductora se animó a recrear la receta que durante años generó debate en redes sociales.

Lejos de hacerlo con solemnidad, Copello convirtió el experimento culinario en contenido ligero y viral. Mostró el proceso desde su cocina, compartió errores, improvisaciones y, sobre todo, dejó claro que el objetivo no era solo cocinar, sino entretener y conectar con la memoria colectiva del público.

El pavo que se volvió leyenda en Navidad

La receta original de Magaly Medina trascendió su función gastronómica hace años. En su momento, cientos de personas intentaron replicarla, pero los resultados no siempre fueron exitosos, lo que derivó en bromas, críticas y anécdotas que inundaron las redes. Con el tiempo, ese pavo pasó a formar parte del imaginario popular de las fiestas.

Consciente de ese antecedente, María Pía decidió asumir el reto desde otro lugar: sin presión y con bastante ironía. “Vi esta receta de una amiga íntima y dije: ¿por qué no hacerlo?”, comentó al iniciar el video, dejando claro que su intención era divertirse con la historia, no reavivar una polémica.

María Pía Copello se anima al reto culinario

Durante la preparación, la conductora admitió que ya no contaba con la receta original. “Me he olvidado la receta porque ya el video no está en YouTube”, confesó entre risas, antes de enumerar los ingredientes que recordaba. Ajo, mostaza, sal con hierbas secas, pimienta y aceite fueron parte del aderezo improvisado.

Cada paso estuvo acompañado de comentarios espontáneos que reforzaron su cercanía con el público. “El aceite para que brille”, dijo mientras mezclaba los insumos, demostrando que la cocina también puede ser un espacio de humor y complicidad.

Incluso se permitió lanzar una indirecta divertida: “El alumno, a veces, supera al maestro”, bromeó antes de llevar el pavo al horno, marcando el tono relajado del video.

El resultado final y la reacción en redes

El momento decisivo llegó al probar el plato ya listo. Copello no ocultó su satisfacción y celebró el resultado frente a cámara. “Me quedó igualito que el de mi amiga”, afirmó entre carcajadas, aclarando que el pavo había quedado bien y sin sorpresas desagradables.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Usuarios recordaron la receta original, celebraron el desenlace positivo y tomaron el video como una especie de revancha culinaria simbólica. Otros destacaron que el enfoque relajado fue clave para que el experimento no terminara en desastre.

Mientras tanto, Magaly Medina ha sido clara en más de una ocasión sobre su postura actual. “No voy a hacer la receta del pavo navideño”, ha señalado recientemente, aunque también defendió su técnica al asegurar: “Año tras año preparo mi pavo y me queda exquisito”.