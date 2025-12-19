Christian Cueva sorprendió al público al hablar sobre su vida personal y el dolor por la distancia con sus hijos, mostrando un lado vulnerable.

Christian Cueva sorprendió al público al mostrarse vulnerable durante su participación en el programa ‘Esta noche’. El futbolista habló abiertamente sobre las consecuencias de sus decisiones personales y el impacto que estas han tenido en su vida familiar, incluyedo la distancia con sus hijos.

Christian Cueva expone su lado más vulnerable al hablar de sus hijos

Christian Cueva protagonizó uno de los momentos más emotivos durante la grabación de ‘Esta noche’, donde dejó de lado la imagen pública para mostrar una faceta íntima y reflexiva. El futbolista se refirió sin filtros a las decisiones que ha tomado y a las consecuencias que estas han tenido en su rol como padre, especialmente por el tiempo que lleva sin compartir con sus tres hijos.

“Lo más duro que ha sido es no ver a mis hijos durante mucho tiempo. Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto”, confesó el deportista visiblemente afectado, evidenciando el impacto emocional que atraviesa.

El programa también tuvo un giro inesperado cuando Cueva habló de su incursión musical y se autodenominó el “Marc Anthony de la cumbia” al presentar su nueva canción junto a Pamela Franco. El tema apunta a posicionarse como uno de los más comentados de la temporada y competir directamente con “La clandestina”, interpretada por Paul Michael y Pamela López.

La noche cerró con la aparición de Pamela Franco en el set, quien decidió acompañarlo para aclarar las versiones que circulan sobre su relación. El futbolista fue enfático al desmentir los rumores que los rodean.

“Se dijo una y otra cosa, todo eso es mentira”, aseguró el exjugador de la selección peruana, mientras la cantante escuchaba con evidente emoción.

Christian Cueva y Pamela Franco debutan juntos en una entrevista televisiva

Christian Cueva y Pamela Franco decidieron hablar por primera vez ante cámaras en una entrevista para la televisión nacional. La pareja participó en la grabación del programa ‘Esta Noche’, conducido por la Chola Chabuca, cuya emisión está programada para este sábado 20 de diciembre.

Durante el espacio, Ernesto Pimentel pondrá a Cueva en una situación comprometida al consultarle si estaría dispuesto a permitir el ingreso de Pamela al set. La respuesta del futbolista no deja lugar a dudas y marca una clara postura frente al tema.