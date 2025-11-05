Un nuevo capítulo en la polémica vida mediática de Christian Domínguez vuelve a acaparar titulares. El cantante inició acciones legales contra Melany Martínez, con quien comparte una hija, alegando presunta violencia psicológica. De acuerdo con lo revelado en ‘Magaly TV, la firme’, el caso estaría relacionado con una serie de videos publicados por la adolescente en TikTok, donde manifestaba su distanciamiento con su padre y cuestionaba a su entorno familiar.

Christian Domínguez toma acciones legales contra Melany Martínez por presunta violencia psicológica

Christian Domínguez inició un proceso legal contra Melany Martínez, madre de su hija mayor, alegando presunta violencia psicológica. La denuncia salió a la luz durante la última edición de ‘Magaly TV, la firme’, donde se expusieron los motivos que llevaron al cantante a presentar la demanda: según el documento, él señala que Martínez habría influido en su hija para grabar videos en TikTok en su contra y en contra de Karla Tarazona.

En las publicaciones que circularon meses atrás, la adolescente expresó abiertamente su descontento con la conductora. “¿Ama a Karla Tarazona? Claro que la ama, por eso se alejó de mí”, dijo en uno de los clips, dejando entrever el distanciamiento con su padre y señalando que la única ex de Domínguez con quien mantenía una buena relación era la ‘Chabelita’.

Los videos también incluían comentarios en los que la menor afirmaba que su padre no la visitaba desde hace tiempo y responsabilizaba a Tarazona por ello. Este contenido habría derivado en la decisión de Domínguez de pedir una audiencia con su expareja, su hija y una representante del Ministerio Público, según lo expuesto en el programa.

“Se advierte presuntos hechos de violencia psicológica efectuado por la presunta agresora en presunto agravio de la adolescente presunta agraviada”, señala el documento presentado en el espacio televisivo.

Melany Martínez responde a Christian Domínguez tras denuncia por violencia psicológica

Luego de que se hiciera pública la demanda interpuesta por Christian Domínguez, Melany Martínez decidió pronunciarse y expresar su malestar por la situación legal que enfrenta. La producción de ‘Magaly TV, la firme’ se comunicó con ella para obtener su versión, y la madre de la hija mayor del cantante aseguró sentirse sorprendida y afectada por la acusación.

"No entiendo nada y la audiencia es el día de mañana. No tengo tiempo y tampoco plata. Habla como si estuviera manipulándola para que esté en contra de su papá. Qué manera tan baja de actuar en contra de la mamá de su hija", enfatizó Martínez.