Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

Hija de Domínguez vuelve a arremeter contra Karla Tarazona y revela: "Me dijo: 'No puedo hacer nada', luego me colgó"

La hija de Christian Domínguez reveló que Karla Tarazona no la habría apoyado cuando se puso mal de salud, desatando nueva polémica.

    Hija de Domínguez contra Karla | Composición Wapa | Instagram
    ¡Revela más sucesos! Camila, la hija mayor de Christian Domínguez, volvió a encender la polémica con nuevas declaraciones sobre Karla Tarazona. En medio de la controversia familiar, la joven aseguró haber vivido un incómodo episodio en el que la conductora no la habría apoyado. Mientras tanto, Christian intenta mantener la calma y asegura que resolverá todo en privado, dentro del ámbito familiar.

    Hija de Domínguez lanza nueva acusación contra Karla

    En esta oportunidad, la hija del líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ relató un episodio ocurrido hace algún tiempo, cuando se sintió mal de salud y decidió comunicarse con Karla, al no obtener respuesta de su padre. Sin embargo, según su versión, la conductora de televisión no le habría brindado el apoyo que esperaba.

    Estaba en el chifa, me puse mal, muy mal, me desmayé, se me puso las uñas moradas y me dio una infección en el estómago. Mi papá no me contestaba y la llamé para ver si ella hacía que mi papá me conteste”, contó en un principio.

    Posteriormente, aseguró que, desde su perspectiva, Tarazona no la ayudó. “Me respondió y me dijo: ¿Ay estás mal?. Le dije que sí estaba muy mal, que me había pasado tal y cuál cosa y me dijo: ‘Disculpa que no te conteste, a mí tampoco me contesta. No puedo hacer nada’. Luego me colgó“, agregó.

    La tensión entre Camila, la hija de Christian Domínguez, y Karla Tarazona parece no tener fin. La joven dejó entrever que su relación con la conductora ha sido complicada desde hace años, asegurando que nunca ha sentido afecto de su parte. “Créanme que ella no está llorando, se está riendo. Eso es lo que está haciendo porque nunca me ha querido y porque es mala persona”, manifestó.

    Ante sus declaraciones, Christian Domínguez optó por mantenerse al margen y restarle dramatismo al asunto, indicando que este tema lo abordará únicamente en familia. “Es un tema que veré bajo cuatro paredes y en familia”, precisó, intentando poner paños fríos a la creciente polémica que ha vuelto a poner en el ojo público a su entorno.

