Luego del conflicto con la hija de Christian Domínguez , Karla Tarazona reapareció con su ‘nueva pareja de la noche’ y lanzó un inesperado perdón al cantante.

Karla Tarazona vuelve a captar la atención mediática tras la reciente polémica que envuelve a Christian Domínguez y su hija Camila, quien lo acusó de ser un padre ausente. En medio de las críticas y tensiones familiares, la conductora de Préndete reapareció este fin de semana sin el cumbiambero, pero en compañía de un misterioso acompañante que ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Karla Tarazona aparecer con 'nueva pareja' y pide perdón a Christian Domínguez

Karla Tarazona se encuentra en el centro de la polémica tras las declaraciones de Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, quien la acusó de influir en su padre para que se alejara de ella e incluso de no haberla auxiliado cuando sufrió un desmayo.

Hasta el momento, la conductora de Préndete no ha brindado declaraciones sobre el tema, aunque Christian Domínguez rompió su silencio días atrás para disculparse con ella, sus padres y toda su familia por los daños ocasionados por la controversia mediática. Luego de esto, la animadora sorprendió este domingo al publicar un video sin el cumbiambero —quien estaba en Arequipa—, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que le dedicó.

En lo que parecía ser un centro nocturno, Tarazona dejó claro que, pese a las recientes disputas, su vínculo con la familia del cantante continúa intacto. La presentadora asistió al cumpleaños de una familiar de Domínguez y no dudó en presumir su nueva compañía de la noche: nada menos que su suegro, Óscar Domínguez, a quien presentó con humor como su “nueva pareja de la noche”.

“Mi pareja de la noche, perdón Christian Domínguez, me tocaba”, escribió en Instagram, lamentando su ausencia. Ambos se mostraron muy alegres, evidenciando la buena relación que mantienen como familia política, pese a las acusaciones de Camila Domínguez sobre supuestos malos tratos de su madrastra.