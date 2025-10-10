Hija de Domínguez lo enfrenta por defender a Karla: "Esperaba un ‘disculpa por haber estado ausente 16 años'”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, volvió a pronunciarse tras las recientes declaraciones de su padre, quien ofreció disculpas públicas a su actual pareja, Karla Tarazona, luego del escándalo familiar.
No obstante, lejos de generar reconciliación, las palabras del cantante provocaron aún más molestia en su hija, quien manifestó su frustración por no haber recibido una disculpa directa por los años en los que él estuvo ausente.
Hija de Christian Domínguez le recuerda su abandono
Durante una transmisión en vivo en TikTok, Camila criticó duramente a su padre y dejó claro que esperaba un gesto sincero hacia ella: “Yo nomás esperé como un ‘discúlpame por haber estado ausente de tu vida 16 años’, pero no. No escuché nada de eso. Solo escuché que le agradeció por las cosas imaginarias ‘que hizo’ por sus hijos“, comentó con evidente molestia.
Asimismo, la joven aseguró que Christian Domínguez no se ha puesto en contacto con ella, pese a que declaró públicamente que el asunto se resolvería en privado.