Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

Hija de Domínguez lo enfrenta por defender a Karla: "Esperaba un ‘disculpa por haber estado ausente 16 años'”

Conoce aquí qué pasó con la hija de Christian Domínguez al ver que su padre priorizó a Karla Tarazona por sobre ella.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hija de Domínguez lo enfrenta por defender a Karla: "Esperaba un ‘disculpa por haber estado ausente 16 años'”
    Hija de Domínguez lo enfrenta por defender a Karla Tarazona
    Hija de Domínguez lo enfrenta por defender a Karla: "Esperaba un ‘disculpa por haber estado ausente 16 años'”

    Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, volvió a pronunciarse tras las recientes declaraciones de su padre, quien ofreció disculpas públicas a su actual pareja, Karla Tarazona, luego del escándalo familiar.

    No obstante, lejos de generar reconciliación, las palabras del cantante provocaron aún más molestia en su hija, quien manifestó su frustración por no haber recibido una disculpa directa por los años en los que él estuvo ausente.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Maju Mantilla dejó su casa con Gustavo Salcedo tras escándalo por presunta infidelidad: "Él se queda con sus hijos

    Hija de Christian Domínguez le recuerda su abandono

    Durante una transmisión en vivo en TikTok, Camila criticó duramente a su padre y dejó claro que esperaba un gesto sincero hacia ella: “Yo nomás esperé como un ‘discúlpame por haber estado ausente de tu vida 16 años’, pero no. No escuché nada de eso. Solo escuché que le agradeció por las cosas imaginarias ‘que hizo’ por sus hijos“, comentó con evidente molestia.

    Asimismo, la joven aseguró que Christian Domínguez no se ha puesto en contacto con ella, pese a que declaró públicamente que el asunto se resolvería en privado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Domínguez lo enfrenta por defender a Karla: "Esperaba un ‘disculpa por haber estado ausente 16 años'”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Maju Mantilla dejó su casa con Gustavo Salcedo tras escándalo por presunta infidelidad: "Él se queda con sus hijos

    Hija de Domínguez lo enfrenta por defender a Karla: "Esperaba un ‘disculpa por haber estado ausente 16 años'”

    Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Hija de Marcelo Tinelli estalla tras llegar al Perú con Milett Figueroa y su papá: "Ni un día y no puedo más"

    Yahaira Plasencia no puede más y envía DESGARRADOR MENSAJE en medio del anuncio de BODA de Farfán

    Lo más vistos en Farándula

    Hija del fundador de Agua Marina se pronuncia desde la clínica: “Sigamos orando por la pronta recuperación de todos”

    ¿Qué pasó con 'TULITA', la expareja de Christian Domínguez con la que fue INFIEL a Melanie Martínez?

    Marcelo Tinelli SE RETRACTA y asegura que relación con Milett Figueroa es más fuerte que nunca: "Estoy de novio"

    Hija de Christian Domínguez reveló el cruel trato de Karla Tarazona cuando más la necesitaba: "Me colgó"

    'Cachaza' se sincera y le responde a Rafael Cardozo: "Me pidió matrimonio para recuperar lo que se había perdido"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;