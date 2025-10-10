Wapa.pe
Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

Maju Mantilla dejó su casa con Gustavo Salcedo tras escándalo por presunta infidelidad: "Él se queda con sus hijos

Maju Mantilla abandonó la vivienda que compartía con su esposo, Gustavo Salcedo, luego de que salieran a la luz unos audios en los que se le señala de presunta infidelidad.

    El alejamiento entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ya fue confirmado oficialmente. De acuerdo con Jorge Petrozi, abogado del empresario, ambos firmaron una conciliación legal que pone fin a su convivencia, en medio de la controversia mediática generada por una presunta infidelidad de la exreina de belleza.

    El documento establece que la exMiss Mundo dejó el hogar familiar, mientras que Salcedo continúa viviendo allí junto a sus dos hijos menores. Asimismo, se acordó un régimen de visitas que permite a la exconductora de Arriba mi gente mantener contacto libre y sin restricciones con sus pequeños.

    

    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo oficializan su separación

    En una entrevista con el programa Amor y fuego, el abogado Jorge Petrozi confirmó que su representado y la presentadora firmaron un acuerdo conciliatorio que formaliza su separación. Según explicó, ambos optaron por terminar su convivencia en buenos términos, priorizando el bienestar de sus hijos.

    “Lo que han acordado es que la señora se retira del hogar conyugal, porque obviamente ya no pueden seguir haciendo vida en común”, señaló Petrozi en televisión nacional. El abogado aclaró que la decisión fue tomada de manera mutua, sin necesidad de acudir a instancias judiciales.

    Actualmente, el empresario continúa residiendo en la casa familiar, ubicada en Lima, junto a los dos menores que tuvo con Mantilla. Por su parte, la exMiss Mundo puede visitarlos en cualquier momento. “La señora puede ver a sus hijos sin ninguna restricción ni limitación”, reiteró el defensor legal de Salcedo.

