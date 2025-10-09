Wapa.pe
Camila Domínguez recordó un episodio en el que Karla Tarazona no la ayudó cuando intentó comunicarse con su padre, Christian Domínguez.

    Camila Domínguez mantiene su postura frente a Karla Tarazona, pareja actual de su padre Christian Domínguez, y volvió a pronunciarse en su contra al recordar un episodio incómodo que vivió cuando se encontraba enferma y buscó la ayuda de la conductora para poder comunicarse con el cantante.

    LEE MÁS: Hija de Christian Domínguez LLORÓ DESGARRADORAMENTE tras ver que su papá pedía PERDÓN a Karla y no a ella

    ¿Karla Tarazona se negó a ayudar a la hija de Christian Domínguez?

    Desde Punta Sal, Camila realizó una nueva transmisión en vivo a través de TikTok, donde relató lo ocurrido con Karla. Según su testimonio, se sentía mal de salud e intentó contactar a su padre, pero al no obtener respuesta decidió llamar a Tarazona sin imaginar su reacción.

    “Me dijo: ‘¡Ay! Si tu papá no te contesta no puedo hacer nada tampoco’”, contó Camila. En ese momento, un amigo que la acompañaba recordó el día en que ambos fueron a un chifa y la joven empezó a sentirse mal.

    “Estábamos en el chifa, me puse mal, me desmayé, se me pusieron las uñas moradas, me dio infección al estómago. Mi papá no me contestaba y la llamamos para ver si ella podía hacer que mi papá conteste y me respondió: ‘¿Qué estás mal?’. Sí, estoy mal, me ha pasado esto. ‘Ay si tu papá no te contesta, a mí tampoco me contesta, sorry no puedo hacer nada’ y me colgó”, relató Camila.

    No es la primera vez que la adolescente se pronuncia en contra de Karla, ya que días atrás comentó que su relación con la conductora no es buena y la responsabilizó por el distanciamiento que mantiene con su padre.

    Christian Domínguez se disculpa con Karla Tarazona

    Tras las declaraciones de su hija, Christian Domínguez ofreció disculpas públicas a Karla Tarazona, defendiendo su imagen ante las críticas.

    “Te pido mil disculpas y solo puedo agradecerte. Han hablado y te han metido en este rollo gratis. A ti, a mis hijos y el bebé. Han ensuciado tu imagen, yo podría hablar maravillas porque eres una madre increíble y admirable… no lo digo yo, lo dicen tus actos y me da mucha pena que te sigan tocando”, expresó el cumbiambero durante su programa Préndete.

    Además, agradeció a Karla por mantenerse al margen de las declaraciones de Camila.

    “Gracias por apoyarme tanto, por estar pendiente de mis hijos como si fueran tuyos. Toda la vida te lo agradeceré y gracias por mantenerte en silencio. Sé lo que has llorado y no es justo para ti”, añadió.

    El cantante también dirigió unas palabras a los hijos de Karla, agradeciéndoles por no responder a los comentarios de Camila.

