La hija de Christian Domínguez, Camila Domínguez, rompió el silencio y habló sobre la relación que mantiene con Pamela Franco. A través de una transmisión en vivo, la adolescente se sinceró sobre su entorno familiar y explicó cómo es su trato con las exparejas del cantante.

“Me preguntan por todos lados, no tengo comunicación con Pamela, no me hablo con ella, no me llevo bien, no hablo con ella”, afirmó Camila, marcando con firmeza su postura. Además, contó que lleva varios meses sin ver a su papá ni a su hermana menor. “No he podido verla, mi papá no me ha llevado, pero sé que está bien, eso sí sé”, añadió.

Durante la transmisión, la adolescente también respondió a quienes la criticaban en los comentarios y negó tener segundas intenciones al hablar del tema. “Yo no tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más y ya. Eso es lo único para que dejen de especular y preguntar. Tampoco me gusta que mientan por algo que no existe”, puntualizó con firmeza.

Camila Domínguez expone ausencia de su padre

Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, sorprendió con sus declaraciones durante una transmisión en vivo al confesar que no mantiene contacto con su padre desde hace varios meses. La adolescente expresó su decepción por el distanciamiento y no dudó en señalar que fue el propio cantante quien se alejó de ella.