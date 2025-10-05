Wapa.pe
Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, habló sobre su relación con Pamela Franco en una transmisión en vivo, aclarando cómo se lleva con la ex de su padre.

    Hija de Christian Domínguez expone su vínculo con Pamela Franco | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    La hija de Christian Domínguez, Camila Domínguez, rompió el silencio y habló sobre la relación que mantiene con Pamela Franco. A través de una transmisión en vivo, la adolescente se sinceró sobre su entorno familiar y explicó cómo es su trato con las exparejas del cantante.

    Hija de Christian Domínguez aclara cómo es su relación con Pamela Franco

    Camila Domínguez, la primogénita de Christian Domínguez, sorprendió a sus seguidores durante una transmisión en vivo al referirse sin filtros a las exparejas de su padre. La joven de 16 años dejó claro que mantiene distancia tanto de Karla Tarazona como de Pamela Franco, con quien aseguró no tener ningún tipo de vínculo.

    “Me preguntan por todos lados, no tengo comunicación con Pamela, no me hablo con ella, no me llevo bien, no hablo con ella”, afirmó Camila, marcando con firmeza su postura. Además, contó que lleva varios meses sin ver a su papá ni a su hermana menor. “No he podido verla, mi papá no me ha llevado, pero sé que está bien, eso sí sé”, añadió.

    Durante la transmisión, la adolescente también respondió a quienes la criticaban en los comentarios y negó tener segundas intenciones al hablar del tema. “Yo no tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más y ya. Eso es lo único para que dejen de especular y preguntar. Tampoco me gusta que mientan por algo que no existe”, puntualizó con firmeza.

    Camila Domínguez expone ausencia de su padre

    Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, sorprendió con sus declaraciones durante una transmisión en vivo al confesar que no mantiene contacto con su padre desde hace varios meses. La adolescente expresó su decepción por el distanciamiento y no dudó en señalar que fue el propio cantante quien se alejó de ella.

    “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí. No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”, reveló con evidente molestia. La joven también dejó entrever que el vínculo con su padre nunca fue cercano, pues aseguró que su ausencia emocional ha sido constante a lo largo de su vida. “Que esté presente emocionalmente, no lo ha estado nunca, desde que nací creo. Como que ya llega un tope luego de 16 años. Ya tiene que haber un pare”, sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

