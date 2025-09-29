La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva vuelve a ser noticia luego de que Norka Ascue comentara sobre los supuestos problemas económicos del futbolista. Según la cantante, las dificultades financieras y los supuestos incumplimientos de Cueva habrían generado conflictos dentro de la pareja. Las declaraciones apuntan a una situación complicada que contrasta con la imagen pública de estabilidad que Pamela intenta mostrar.

Norka Ascue expone relación de Pamela Franco con Christian Cueva

Norka Ascue no dudó en lanzar un fuerte comentario contra Pamela Franco luego de que se conociera que Christian Cueva estaría en bancarrota. “Pobrecita Pamela, se ganó la fama de amante por nada”, manifestó la cantante en declaraciones al diario Trome.

Según la conductora de ‘Chimi Churri’, la relación entre Pamela y Cueva no atraviesa su mejor momento, a pesar de que la cantante intente mostrar lo contrario. “Cuando la veo decir ‘todo está bien, estamos mejor que antes’, su boca puede decir una cosa, pero su cara dice otra. Lo que me han contado es que ellos hace poco se mudaron de la casa donde estaban viviendo, pero sé que él se ha salido de allí porque está tratando de reconquistar a López”, reveló el ‘Huracán de la cumbia’ en entrevista con el medio.

Norka también se refirió a los rumores sobre el presunto desgaste del amor de Pamela por el futbolista. “Dice el dicho que ‘cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana’, porque supuestamente Cueva le debería una gran cantidad de plata a la Franco”.

La exintegrante de Alma Bella agregó un detalle que llamó la atención: “Yo nunca había visto a la amante ‘pechar’ al casado, porque usualmente es al revés. Ahora tiene sentido lo que decía el cebichero (Luis Sánchez), que ella le pagaba todo. Dicen que se ha quedado en la bancarrota”.

Christian Cueva sorprende y decide no vender su mansión en Trujillo junto a Pamela López

En medio de rumores sobre su vida personal y familiar, Christian Cueva habría dado un giro inesperado: ya no vendería la lujosa mansión en Trujillo que construía junto a Pamela López, su esposa y madre de sus hijos. La noticia fue revelada en el podcast Chimi Churri y generó gran sorpresa entre los seguidores del futbolista.

Vitteri, comunicadora del programa, fue la encargada de dar a conocer la decisión: “La casa que estaba en venta ya no la va a vender, ¿por qué? No lo sé. Supuestamente, iban a vender y se iban a repartir todo”. Sus palabras fueron respaldadas por Verónica Alcántara, también integrante del podcast, indicando que la decisión del jugador habría sido repentina y sorpresiva.