Pamela Franco dejó a sus seguidores intrigados al hablar de su relación con Christian Cueva y su posible mudanza a Ecuador tras recibir su propuesta.

La última entrevista de Pamela Franco dejó a sus seguidores intrigados. La cantante se presentó en ‘El reventonazo de la Chola’ y habló sobre el futuro de su relación con Christian Cueva y la posibilidad de mudarse a Ecuador para acompañarlo. La artista también adelantó que evalúa llevar su música a ese país, donde ya le han abierto nuevas puertas profesionales.

Pamela Franco revela que Christian Cueva le pidió mudarse a Ecuador

Pamela Franco volvió a la pantalla chica y sorprendió a su público con una confesión que nadie esperaba. Durante su visita al programa ‘El reventonazo de la Chola’, la cantante habló abiertamente sobre su relación con Christian Cueva y el futuro que ambos podrían tener fuera del Perú.

La artista contó que el futbolista, quien actualmente milita en el Emelec de Ecuador, le propuso dejar el país para iniciar una nueva etapa junto a él. “Él fue la primera persona que me dijo: ‘Pamela, me gustaría que vinieras acá (Ecuador) y yo te voy a ayudar’, para ser franca”, compartió la intérprete en televisión nacional.

Franco también destacó el papel de Cueva en su carrera, asegurando que ha sido un gran motivador para que continúe creciendo profesionalmente. “Yo lo valoro mucho porque él me impulsa bastante en lo que hago”, sostuvo, dejando claro que la invitación va más allá de lo sentimental y busca abrirle espacio en el mercado musical internacional.

La exintegrante de Puro Sentimiento no confirmó si aceptará la propuesta en el corto plazo, pero reveló que ya existen oportunidades para llevar su música a Ecuador.

“Yo también por ahí… ya nos están abriendo las puertas”, afirmó, aunque aclaró que aún está evaluando su situación antes de tomar una decisión.

Pamela Franco aclara rumores de embarazo y revela que no planea tener otro hijo por ahora

Pamela Franco volvió a referirse a las especulaciones que circulan en redes sobre un supuesto embarazo. Durante su participación en ‘El Reventonazo de la Chola’, la cantante se mostró divertida y respondió de forma directa a quienes aseguran que estaría esperando un hijo de Christian Cueva.

La artista resaltó que mantiene una buena relación con el padre de su hija María Cataleya, priorizando siempre el bienestar de la pequeña. En medio de la entrevista, la Chola Chabuca le preguntó si su hija le había pedido un hermanito, a lo que Pamela contestó con humor y firmeza.

"No. Creo que estamos en un momento en que nos toca trabajar. (¿Por qué te están inventando el embarazo?) Quieren que quede embarazada. Mira, todos que quieren que quede embarazada, voy a quedar y todos van a comenzar a decir que por qué..."

Los rumores crecieron en redes sociales luego de que algunos notaran un leve cambio físico en la cantante. Sin embargo, Pamela aclaró en el programa “Ponte en la Cola” que el aumento de peso se debió a un problema de salud que la obligó a pausar sus entrenamientos y descuidar su alimentación.

"No estoy embarazada. He subido de peso porque estuve un poco mal de salud. Fue un tema que me impidió hacer ejercicio y descuidé mi dieta", confesó. La cumbiambera fue clara al señalar que, aunque no descarta convertirse en madre nuevamente, no es algo que esté en sus planes inmediatos.