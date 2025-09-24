Pamela López se sorprendió al enterarse de la denuncia minutos antes de salir en vivo en ‘América Hoy’ , donde expresó su incredulidad por la situación.

Pamela López vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse que Christian Cueva la denunció por violencia psicológica. La noticia llegó de forma inesperada y sorprendió a la influencer justo antes de salir en vivo en televisión. Este nuevo episodio reaviva la controversia entre la expareja, que parecía haber encontrado cierta calma tras su conciliación.

Christian Cueva denuncia a Pamela López y ella reacciona

Durante la transmisión en vivo de ‘América Hoy’, Pamela López reaccionó minutos después de enterarse que su expareja Christian Cueva la denunció por violencia psicológica. La influencer no podía creer que el futbolista hubiese tomado esta decisión, en especial tras haber llegado a una conciliación.

“Todavía lo voy a corroborar porque ha sido justamente hace minutos viniendo para acá al canal, me ha escrito un número un oficial de Trujillo y me acaba de decir que efectivamente, tengo una denuncia por maltrato psicológico, quiero esperar la denuncia para leerla”, sostuvo.

Pamela López habla de conciliación a la que llegó con Christian Cueva

La modelo y ex del popular ‘Aladino’ también se refirió a la conciliación a la que había llegado con el jugador del club Emelec y que no habría resultado como lo esperaba, al incumplir con algunos de los acuerdos en los que quedaron.

“Tenemos una comunicación vía WhatsApp, es bastante limitada, solamente por el recojo de nuestros hijos. Lastimosamente soy mamá y él es el papá, nos toca intercambiar, es bien complicado, eso es lo que cualquier persona con neurona y con sus cinco sentidos podría darse, pero con él es muy complicado tener una comunicación, pone traba, tras traba”, comentó.

“La conciliación es básica, él puede ver a sus hijos de todo el tiempo que viene aquí, un solo día de todos los días que él está aquí. Eso dice la conciliación que fue firmada por los dos y con 48 horas de anticipación me avisa y bajo supervisión de una nana mía”, explicó.