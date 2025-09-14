En el avance del programa, Pamela López admitió que sus salidas fueron una forma de evadir el dolor, cuestionando el escrutinio público tras su separación.

La expareja de Christian Cueva está lista para abrir su corazón y hablar de uno de los capítulos más comentados de su vida. Pamela López se presentará en ‘Día D’ para aclarar por qué decidió salir de fiesta en medio de su ruptura con el futbolista y cómo esas críticas afectaron su bienestar emocional. Su reaparición busca dejar atrás rumores y recuperar el control de su versión de los hechos.

Pamela López rompe el silencio y habla de sus salidas nocturnas tras escándalo con Christian Cueva

Pamela López está lista para contar su versión de los hechos. Este domingo 14 de septiembre, la expareja de Christian Cueva reaparecerá en televisión a través de una entrevista exclusiva para ‘Día D’. En el avance difundido por ATV, se la ve profundamente conmovida al recordar los juicios y críticas que recibió después de que se hiciera pública la infidelidad del futbolista. "Mucha gente me juzgó por eso", admite entre lágrimas, refiriéndose a las veces que fue captada en discotecas durante su proceso de duelo.

La conversación, liderada por Pamela Vértiz, promete dar luces sobre los sentimientos de López en uno de los momentos más difíciles de su vida. La popular ‘KittyPam’ asegura estar “harta de las verdades a medias” y busca aclarar el impacto emocional que la exposición mediática tuvo sobre ella y su familia.

El adelanto muestra a Pamela quebrándose frente a cámaras al recordar el torbellino de emociones que vivió tras el escándalo. "Mucho dolor, ira, una mezcla de sentimientos que yo no sabía cómo canalizarlos", relata. Reconoce que sus salidas nocturnas fueron una manera de evadir el sufrimiento y proteger su imagen: "Era mi manera de no sentir dolor o que me vean bien, que no digan: 'Ay, esa cachuda'", expresó con voz entrecortada.

Más allá de la polémica, López señala que el escrutinio público deterioró su estabilidad emocional. "Estoy harta de que siempre salga un titular, siempre un chisme, siempre: 'Ay, no te contaron'. ¿Yo dónde estaba?", cuestiona, evidenciando que su reaparición busca recuperar el control de su historia y cerrar un capítulo que marcó su vida.

Pamela López revela el verdadero motivo detrás de su beso con Piero Arenas

Pamela López volvió a ser tema de conversación luego de su paso por el programa de espectáculos ‘Ponte en la cola’, donde no se guardó nada y contó qué la llevó a acercarse a Piero Arenas en uno de los momentos más complicados de su vida. La expareja de Christian Cueva reconoció que el beso que se dieron fue un acto cargado de emociones y que marcó un antes y un después en su historia con el futbolista.

La trujillana confesó que esa decisión no fue tomada a la ligera, sino motivada por el dolor de enterarse de una nueva traición de Cueva. Para ella, besar a otra persona fue una manera de tomar el control y romper con la dinámica que venía arrastrando en su relación.