¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

Anhelí le quita la máscara a Pamela López y revela sus supuestas malas intenciones con Paul Michael

Tras revelar que Pamela López habría sido ‘la amante’de Dayron Martin, Anhelí expuso las supuestas verdaderas intenciones de la empresaria.

    Anhelí Arias no se guardó nada contra Pamela López al recordar que su exesposo, Dayron Martin, le fue infiel con ella en Trujillo, justo cuando la animadora también daba inicio a su relación con Christian Cueva. A pesar del paso de los años, Arias dejó entrever que López aún tendría actitudes cuestionables y hasta mencionó a su actual pareja, Paul Michael.

    Anhelí Arias destapa a Pamela López y lanza fuertes acusaciones

    Después de mucho tiempo en silencio, Anhelí Arias reapareció para asegurar que Pamela López y Dayron Martin fueron amantes en Trujillo, algo que, según ella, todos en la ciudad conocían. Además, reveló que, incluso cuando ella y Dayron habían retomado su relación tras una breve separación, Pamela insistía en involucrarse con él.

    Aunque López asegura que ya ni recuerda esos episodios, Arias la contradijo y puso en duda la autenticidad de su romance con Paul Michael, el joven músico 11 años menor. Según la rubia, la animadora aún no habría superado del todo a Dayron, insinuando que lo busca reflejado en su actual pareja, quien recientemente lanzó el tema “Completamente enamorados” dedicado a Pamela.

    “Eso me causa gracia, porque justo esa canción la cantaba Dayron con Los Villacorta y fue un éxito en su voz. Ahora ella la canta con Paul... ¿qué significa? ¿Que busca a Dayron en el colágeno?”, expresó Arias, sugiriendo que los sentimientos de López hacia Paul podrían no ser del todo sinceros.

    No obstante, Pamela ya había aclarado que ni siquiera se acuerda de Dayron y lamentó que él intente usar su nombre solo para ganar notoriedad con su música.

    “Fue en 2009, ni me acuerdo del beso. Yo conocí al papá de mis hijos en 2012 (...) Estoy segura de que él estaba separado, pero nunca tuvimos relación. No quiero dar más detalles porque sé que busca pantalla”, explicó en Ponte en la cola.

    Pamela López confiesa: “Hubiera querido conocer antes a Paul Michael”

    En el programa Esta Noche de la Chola Chabuca, Pamela López habló sobre los problemas de salud que le dejaron sus cuatro cesáreas, al punto que los médicos le recomendaron una ligadura de trompas para evitar embarazos de alto riesgo.

    Pese a ello, reveló que conversa constantemente con Paul Michael sobre la posibilidad de ser padres. Aunque reconoce que es casi imposible, confesó que hubiera querido encontrarse con él en otra etapa de su vida.

    “Creo que va a ser muy complicado. Hubiera deseado conocer a Paul en otro momento para tener un hijo juntos, pero ahora es difícil, casi imposible”, señaló con sinceridad.

    Anhelí le quita la máscara a Pamela López y revela sus supuestas malas intenciones con Paul Michael
