Christian Cueva dejó boquiabiertos a todos al realizarse una pequeña intervención para incrementar la libido.

Christian Cueva se somete a intervención para aumentar la LIBIDO al igual que Pamela Franco | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Willax / Difusión

Christian Cueva se somete a intervención para aumentar la LIBIDO al igual que Pamela Franco | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Willax / Difusión

El futbolista Christian Cueva decidió aplicarse un procedimiento estético conocido como el chip del amor, diseñado para incrementar la libido y mejorar el rendimiento en la intimidad. El programa Amor y fuego difundió imágenes en las que se ve al jugador, recostado boca abajo en una camilla, mientras le descubren la zona baja de la espalda para la colocación del implante.

En la grabación, la doctora Correa Navarro mostró el pequeño chip que insertó en el glúteo derecho de Cueva, explicando sus beneficios: mayor potencia sexual, rejuvenecimiento, aumento de la vitalidad y disminución del cansancio. Durante el procedimiento, el futbolista sonrió tímidamente, aunque luego el centro estético eliminó el video de sus redes. No obstante, el programa de espectáculos recuperó las imágenes y las transmitió en vivo.

Pamela Franco también recurrió al mismo procedimiento

Meses atrás, Pamela Franco se sometió al mismo tratamiento, según explicó la doctora Navarro, con el objetivo de incrementar su deseo sexual y mantener más energía en sus presentaciones musicales.

Este detalle no pasó desapercibido para los conductores Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, quienes ironizaron al respecto. “Parece que a la Franco no le está alcanzando y lo mandó a ponerse el chip… o quizá quiere más”, comentó entre risas Peluchín. De inmediato, Gigi agregó: “¿Te imaginas a Cueva con el chip en Ecuador?”.

Rumores de matrimonio con Pamela Franco

Días después, Cueva acompañó a Pamela Franco en una presentación en Barranco. A la salida, los periodistas lo abordaron para preguntarle sobre una presunta pedida de mano que habría ocurrido en un exclusivo restaurante de la Costa Verde.